YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

11.04.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, ülke genelinde 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 216 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 182 bin 216 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 11 bin 207 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardındanGaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
Karaman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandıKaraman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:11
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:52
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.