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Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,85 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 94 bin 402 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,85 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 999 bin 620 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Kovid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın." ifadelerine yer verdi.

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