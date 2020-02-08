Türkiye'de 9,6 milyon konut DASK güvencesi altında

VOLKAN KAŞİK - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye'de DASK kapsamına giren yaklaşık 17 milyon konut olduğunu bildirerek, "Bunun şu anda 9,6 milyonu sigortalı. Genel sigortalılık oranımız yüzde 54'lerde. Geldiğimiz aşamaya bakacak olursak bu iyi bir oran." dedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Hasar tespitleri yaparak, çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini anlatan Güler, "Elazığ ve Malatya özelinde baktığımızda Elazığ için yüzde 40, Malatya için de yüzde 42'lik bir sigortalılık oranının olduğunu gördük. Dolayısıyla hasar ihbarları yoğun bir şekilde 'Alo 125 DASK' üzerinden alınmaya başlandı. Yine aynı şekilde web sistemleri üzerinde de ihbarlar alınarak hasar dosyaları oluşturuldu. Şu anda sahaya indik ve hasar tespitlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Güler, depremden dolayı zarar görenlere ödemeleri gerçekleştirmeye başladıklarını aktararak, şu ana kadar 2 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.