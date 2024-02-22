YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Türkiye’de bir örneği yok

Türkiye’de bir örneği yok

İHA İHA
22.02.2024 15:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Hilal’ ve ‘Nal’a benzeyen Türkiye neredeyse bir örneği olmayan, Osmanlı döneminde kadın hapishanesi olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık Gemli Tabya, gözler önünde yok oluyor.

Türkiye’de bir örneği yok

1854 yılında Kerim Paşa tarafından yaptırılan ve 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1918-1920 Osmanlı-Ermeni Savaşı’nda kullanılan ve Kerim Paşa, diğer adıyla Gemli Tabya’nın, duvarları yıkılmış, içerisinde belirli noktaları define avcıları tarafından kazılmış ve bir kısmı ise hayvan barınağı olarak kullanılarak adeta talan edilmiş vaziyette bulunuyor.

Gemli Tabya’nın biran evvel koruma altına alınmasına gerektiğini ifade eden Tarihçi Prof. Dr. Yaşar Kop, “Kars’ta 46 tabyanın olduğunu biliyoruz. Bunların hepsinin isimleri belli, 46 tabyadan maalesef günümüze ulaşan 24 tabya var. Bu 24 tabyanın 12’si askeriyenin sınırları içerisinde ve şuan için dışarıda bulunan toplam 10 tabyadan bahsetmek mümkün. 10 tabyanın 5’i dimdik ayakta ve neredeyse Türkiye’de rakibi olmayacak kadar güzide mekanlar. Bunlardan birisi Karadağ Tabya, bir diğeri Arap Baba Tabyası, bir diğeri Kerim Paşa Tabyası ki; Gemli Tabya, bir diğeri Süvari Tabya ve bir diğeri de Kanlı Tabya, bunlardan 2’si turizme kazandırıldı” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR ÖRNEĞİ YOK”

Türkiye’de ilk örneğini gördüğümüz Peynir Müzesi Süvari Tabya’nın olduğu yerde, Kafkas Harp Müzesi ise Kanlı Tabya olarak adlandırılan mekanla sabitleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kop, “Onlardan bir değeri de Gemli Tabya diğer ismiyle Kerim Paşa Tabyası, Gemli Tabya 1854 yılında yapılıyor. 1853-1856 Kırım Harbi esnasındaki o mücadelenin olduğu dönemde yapılıyor. İyi ki yapılmış, toplam 4,5 ay süren Kars Savunması’nda çok önemli rolü olan bir tabya, bu tabyanın en büyük özelliği at nalı şeklinde bir toprak mevzisi var. Bir kışlası var, kendisi hilal şeklinde o yüzden Gemli Tabya, Osmanlı devletinin son döneminde kadınlar için bir hapishane olarak kullanılmış. Özellikle şöyle dönüp baktığımızda ismi geçen tabyalar arasında Korgan dediğimiz ter mevcut, nedir bu? Bu ateş edebilecek delikli mazgalların yapıldığı bir yer. Elbette makineli tüfe yuvaları var. Bunun için nadir bir yer. Şekil itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir muadilinin olmadığı tabya” diye konuştu.

“BUTİK OTEL YAPILACAKTI”

Gemli Tabya’nın butik otel olarak projesinin hazır olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Kop, “2018 yılında yapılan bir çalışmayla burasının turizme kazandırılması düşünüldü. Hatta plan, projesi yapıldı. Oda sayısı belliydi. Toplam 12 oda çıkarılıyordu. Burada ki maksadımız nasıl ki, Süvari Tabya’nın, nasıl ki, Kanlı Tabya’nın turizme kazandırıldığı gibi buranın da turizme kazandırılması, önceden askeri bölge içerisinde olduğu için orası sapasağlam kalabilmişti. Maalesef şuan askeri bölge dışında kalan bu yerin gittikçe tahrip edilmesi, duvarlarının, küçük bir taşının hazine avcılarının işlem yeri olmasından dolayı çok garip ve köhne bir halde, burası yıkılmadan, burası yok olmadan diğer muadilleri gibi turizme kazandırılması gerekmektedir diye düşünüyorum. İnşallah bu Kars adına, yöre adına, bölge adına, hepsinden önemlisi tarih adına layık olduğu şekilde korunur, muhafaza edilir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Dereiçi Kanyonu’nun kuşbaşı gören, Kars Kalesi yolu üzerinde bulunan Gemli Tabya, her geçen gün biraz daha yıkılıyor. İçerisi hayvan barınağı olarak kullanılan tabya, define avcıları tarafından da kazılarak tahrip ediliyor. Tabya’nın biran evvel koruma altına alınması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandıAmasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Adıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyorAdıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyor
Uludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldıUludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 22 Şubat Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:26
İkindi
15:26
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Kars Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Perşembe

Ataş eczanesi
Kagizman
Hayat eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Sarikamis
Arpaçay saffet eczanesi
Arpacay
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.