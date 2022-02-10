Türkiye'de her 5 kişiden 2'si haftada 5 ila 7 kez evini temizliyor

İSTANBUL (AA) - Dyson 2021 yılı Küresel Toz Araştırması'na göre, Türkiye'de her 5 kişiden 2'si haftada 5 ila 7 kez evini temizlerken, her 5 kişiden 4'ü de ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yapıyor.

Dyson, ilkini 2020'de gerçekleştirdiği küresel toz araştırmasının yenisiyle insanların temizlik alışkanlıklarını ve davranışlarını ortaya koyarken, ev tozu ve bunun sağlık üzerindeki etkileri konusundaki farkındalığı ölçtü.

Dünya çapında 11 ülkeden 12 bin 309 katılımcı ile gerçekleştirilen ve bu yıl Türkiye'nin ilk defa dahil olduğu araştırmada, Türkiye'de yaşayanların temizlik alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı detaylar tespit edildi.

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınıyla birlikte insanlar, evlerindeki hijyen konusunda fazlasıyla endişe duyuyor. Bu konuda en çok endişelenenlerin Türkiye'de yaşayanlar olduğu ortaya çıkarken, Türkiye'de her 5 kişiden 2'sinin haftada 5 ila 7 kez evini temizlediği, her 5 kişiden 4'ünün de ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yaptığı görülüyor. Yine salgınla birlikte temizlik yapma sıklığının arttığını söyleyenlerin oranı bu sene de oldukça yüksek. Katılımcıların yüzde 46'sı salgın öncesine göre daha fazla temizlik yaptığını düşünüyor. Bu konuda ülkeler arasında en yüksek oranın Türkiye'de yaşayanlar olduğu ve 3 kişiden 2'sinin temizlik sıklığını artırdığı görülüyor. Araştırmaya genel hatlarıyla bakıldığında, Türkiye'den katılımcıların, diğer ülke katılımcılarına göre temizlik konusunda fazlasıyla hassas oldukları sonucu ortaya çıkıyor.

- Türkiye’de yaşayanlar, evlerindeki tozdan çok endişe duyuyor

Global çapta araştırmaya katılanlar, 2020'deki yüzde 33'lük orana kıyasla yüzde 44'lük oranla sadece evleri tozlu veya yerde görünür toz ve kir olduğunda temizlik yapmaya motive olduğunu belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 56'sı temizliği rutin bir aktivite gibi görüyor.

Ankete katılanların yüzde 29'u geçen yıla göre dışarıdan evlerine toz ve polen getirme konusunda endişeliyken, diğer tüm ülkelere kıyasla Türkiye'de yaşayanların yüzde 46'sının bu konuda çok endişe duyduğu görülüyor. Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ta yaşayanlar, eve girmeden önce kıyafetlerini silmeye geçen yıla göre daha fazla önem veriyor. Türkiye'de ise her 3 kişiden 2'si eve girer girmez kıyafetlerini değiştirdiğini belirtiyor.

Katılımcılara en çok hangi tozların rahatsız ettiği sorulduğunda, global düzeyde katılımcıların yüzde 37'si "zeminlerdeki", yüzde 27'si "havadaki" cevabını verirken, Türkiye'den katılımcıların yüzde 28'i zeminlerdeki, yüzde 35'i ise havadaki tozlardan rahatsız olduğunu belirtiyor.

Türkiye’deki katılımcılar, tozu sağlıklarını etkileyen bir faktör olarak görüyor ve yüzde 43'ü evlerindeki tozu herkese sağlıklı bir ortam yaratmak için yok etmek istiyor. Tüm bu sonuçlara rağmen tozun içeriği ve toz akarlarının hangi durumlarda ve ortamda ürediğine dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson'da Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi Monika Stuczen, "Birçok toz partikülü mikroskobik boyutta olduğundan insanların sadece zeminde görünür toz tespit ettiklerinde temizlik yapmaları endişe verici bir durum. Aslında tozlar görünür olduğunda evlerde toz akarları olması büyük olasılıktır." ifadelerini kullandı.

Stuczen, yüzeyleri temizlemek için ıslak bez kullanmanın iyi olduğunu ancak temizleme araçlarının sırasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zeminlerdeki tozu nemlendirmek, hatta çıplak gözle görülemeyen ince toz bile toz akarı ve küf oluşumu için daha elverişli bir yaşam alanı yarattığınız anlamına gelebilir. Tozlar, yüzeyleri silmeye başlamadan önce en etkili şekilde elektrikli süpürgeyle temizlenir. O zaman bile süpürdüğünüz her şeyin içeride kalmasını ve eve geri atılmamasını sağlamak için etkili filtreleme ve sızdırmazlık teknolojisine sahip elektrikli süpürge kullanmak önemlidir. Pek çok insan evcil hayvanların üzerinde bulunabilecek diğer parçacıkların farkında olmadığından tüyleri en göze çarpan sorun olarak değerlendiriyor. Bu parçacıklar mikroskobik boyutta olduğundan buna çok da şaşırmamak lazım."

- Evlerdeki doğru alanlar doğru yöntemlerle temizleniyor mu?

Yapılan araştırmalar, yıllar içerisinde insanların temizlik alışkanlıklarında olumlu değişimler yaşadıklarını gösteriyor. Pek çok kişi, evini temizlerken yatak ve kanepe gibi yaygın olarak gözden kaçan alanları da süpürüyor. Bunun yanında insanların birçoğu da bu noktaları ihmal etmeye devam ediyor.

Global toz araştırmasına göre, Türkiye'de yaşayanlar, temizlik yaparken bazı noktaları hiç atlamıyor ve diğer ülkelere göre detaylı temizliğe fazlasıyla önem veriyor. Halılar ve zeminler en çok temizlenmesi gereken alanlar olarak değerlendirilirken, Türk katılımcıların yüzde 64'ü kanepelerini, yüzde 45'i süpürgeliklerini, yüzde 21'i yataklarını ve yüzde 13'ü de perde veya jaluzilerini süpürmeye özen gösteriyor. Araştırmaya katılan ülkeler arasında Türkiye'de yaşayanların pencere ve duvar temizliğine verdiği önem ise dikkati çekiyor.

Dyson Küresel Toz Araştırması, insanların evdeki tozu temizlemede en etkili aracın elektrikli süpürge olduğunu düşündüklerini ortaya koyuyor. Türkiye'de yaşayanların yüzde 60 oranla, açık ara farkla birden fazla sayıda elektrikli süpürgeye sahip olduğu görülüyor. Bunu, yüzde 48 oranla ikinci sırada ABD takip ediyor. Global çapta 33,4 dakika olan ev süpürme ortalamasının, Türkiye'de neredeyse 8 dakika daha fazla olduğu, İspanya ve İngiltere'nin de Türkiye'yi takip ettiği tespitler arasında yer alıyor.

- Evcil dostlarımız temizlik alışkanlıklarımızı etkiliyor

Yaklaşık 20 yıldır evlerdeki gerçek tozu inceleyen Dyson, ev tozunun karmaşık matrisini anlayarak elektrikli süpürgelerin evlerdeki koşullarla daha iyi başa çıkmalarını sağlıyor. Dyson mühendisleri, sadece görebildiğimiz tozu değil, göremediğimiz tozu da yakaladığımızdan emin olmak için kullanılan filtre ve contaları geliştirmek için çalışıyor. Toplanan tozun ve kirin süpürge haznesinde kaldığından ve eve geri bırakılmadığından emin olmaya odaklanarak evleri temiz ve hijyenik tutmaya yardımcı oluyorlar.

Evcil hayvan sahiplerinin de Kovid-19'la birlikte temizlik yapma konusunda hassas oldukları görülürken, dünya genelindeki evlerin yüzde 43'ünde artık bir evcil hayvan yaşıyor. Bu oran, Türkiye'de yüzde 47 olarak belirtiliyor. Sadece Birleşik Krallık'ta 2020'de 3,2 milyon hane yeni bir evcil hayvan sahiplenmiş durumda. Araştırma, her 2 evcil hayvan sahibinden 1'inin evcil hayvanlarının kendi yataklarında uyumasına izin verdiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de ise katılımcıların yüzde 40'ı evcil hayvanının yatakta değil, yerde uyuması gerektiğini düşünüyor. Bununla birlikte, evcil hayvanların eve taşıyabilecekleri kirletici ve zararlı unsurlara dair farkındalık seviyesinin endişe verecek boyutta düşük olduğu paylaşılıyor.

