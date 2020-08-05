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Türkiye’de ilk kez Erciyes’te zirve tırmanışları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı’ndaki etkinliklerine zirve tırmanışlarıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı’ndaki etkinliklerine zirve tırmanışlarıyla devam ediyor. Türkiye’de ilk kez Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca dağcıları ağırlayacak.
Büyükşehir Belediyesi, dört mevsim dağ sporlarının yapılabildiği bir merkez olarak ön plana çıkan Erciyes’te yaz aylarında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Buna göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından her yıl yapılan zirve tırmanışları bu yıl da yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yaştan doğaseverlerin etkinliğe katılabileceğini dile getirerek, “ Kayserimizin incisi Erciyes’te yaz aylarında birçok spor aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Zirve tırmanışları da bu etkinliklerimizin başında geliyor. Şehir hayatından kaçıp doğaya saklanmak ve izole olmak isteyenlerin keyifle katılabileceği bir etkinlik. Biliyorsunuz, salgın sürecinde anladık ki, kalabalık ortamlar ve kapalı alanlar risk taşıyor. Doğayla buluşmak hem sağlık açısından, hem de şehrin kalabalığından uzaklaşmak yönünden çok önemli. Zirve tırmanışları da Erciyes A.Ş.’mizin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde sürdürülüyor. Dağcılarımız 2 bin 800 metredeki Dağ Evi’nde kalıyorlar. Sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçen katılımcılar güneşin doğuşunu Erciyes’in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen zirve tırmanışları programına katılmak isteyenler 0352 342 3917 hattından ya da 0538 651 00 04 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırabilecekler.

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Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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