Türkiye’de ilk olan 27 EBA Erişim Noktası öğrencilerin hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için hazırladığı 27 destek noktasını hizmete başlattı.

Eğitimlerin uzaktan yapıldığı bu günlerde öğrencilerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilere, destek noktalarını hayata geçirdi. Türkiye’de büyükşehirler arasında ilk olan hizmet ile 27 destek noktasında her gün ortalama bin öğrenci derslerini takip edebilecek. EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgını sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul, kurumlarda oluşturulan alanları kapsıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de eğitime destek olmak amacı ile bu destek noktalarına yenilerini ekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgievleri ve Akademi Liseler, EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir, böylece Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında EBA desteği sağlayan ilk belediye oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Akademi Lise ve Bilgievlerinde hazırlanan EBA Destek Noktaları’ndan günlük bin öğrenci yararlanabilecek. 27 destek noktasında gruplar halinde öğrenciler derslerini takip edebilecek. Destek noktalarında 423 bilgisayar ve her türlü ekipman öğrencilerin hizmetinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca ücretsiz internet hizmeti de sağlıyor. Uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi 27 bin aileye, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresince ücretsiz internet hizmeti veren Büyükşehir, öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edecek. Destek noktalarında pandemi kuralları üst seviyede olacak. Bilgisayarlar arası mesafe, ekipmanların ve mekanın temizliği rutin olarak sağlanacak. Öğrencilerin gelişlerinde ateşleri ölçülecek ve sosyal mesafenin uygulanmasına özel önlem alınacak. Kocaeli web sitesi üzerinden destek noktalarına ulaşılabilir.