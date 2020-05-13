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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 101 bin 715'e ulaştı

ANKARA HABERLERİ  | 13.05.2020 19:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 143 bin 114, toplam can kaybının 3 bin 952 olduğunu, 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 101 bin 715'e ulaştığını bildirdi - Sağlık Bakanı Koca: - "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez binin altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı" - "Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz, maske + 1,5 metre sosyal mesafe"

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, toplam can kaybı 3 bin 952 oldu, 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 332 test yapıldı. Bu kapsamda 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, toplam vaka sayısı 143 bin 114 ve toplam vefat sayısı 3 bin 952'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535, iyileşen hasta sayısı 101 bin 715 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez binin altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz, maske + 1,5 metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda, uzak duralım." paylaşımında bulundu.

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