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  4. Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a ulaştı

ANKARA HABERLERİ  | 26.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 99 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 110 bin 130, toplam can kaybının 2 bin 805 olduğunu açıkladı - Sağlık Bakanı Koca: - "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı" - "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti"

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 357 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 99 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 110 bin 130'a, toplam can kaybının 2 bin 805'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." ifadesini kullandı.

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iyileşen sayısı koronavirüs Sağlık Bakanı Koca: vaka

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