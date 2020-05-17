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  4. Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 109 bin 962'ye ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 109 bin 962'ye ulaştı

ANKARA HABERLERİ  | 17.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

Son 24 saatte 1368 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı ise 4 bin 140 oldu - Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı, 1825 kişinin daha iyileşmesiyle 109 bin 962'ye ulaştı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi"

Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435 ve can kaybı 4 bin 140 olurken, 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda 1368 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 kişi vefat etti, 1825 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, vaka sayısı 149 bin 435, vefat sayısı 4 bin 140, yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen sayısı ise 109 bin 962 oldu.

- "Beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." paylaşımında bulundu.

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