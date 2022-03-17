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Türkiye'de mahsur kalan Ukraynalı işitme engelli basketbolcular, Tekirdağ'da çalışıyor

17.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı Antrenörü Kakovkin Stanislav: "Herkes bizi çok iyi karşıladı. Çok memnunuz. Sporcularımız antrenmanlarını devam ettirebiliyor bu bizim için çok büyük bir şans"

TEKİRDAĞ (AA) - Savaş nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı, Tekirdağ'da çalışmalarına devam ediyor.

Burdur'da mahsur kalan ve daha sonra Tekirdağ'a gelen takımın 19 sporcusu, Muratlı ilçesinde antrenman yapıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren sporcuları ziyaret ederek, milli takım antrenörü Kakovkin Stanislav'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üzgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuları Tekirdağ'da en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Devletin kurumlarının Ukraynalı sporcuların sıkıntı yaşamaması için gayret gösterdiğini belirten Üzgün, "Çok dostane bir şekilde milli takımları burada karşıladık. Dileğimiz inşallah burada hoş zaman geçirmeleri, ama esasında bir an önce bu savaşın durması ve bu güzel insanların tekrar ülkelerine geri dönmeleri. Biz onları misafir etmekten yorulmuyoruz." dedi.

Türkiye'nin mağdur olanlara kucak açan bir ülke olduğunu anlatan Üzgün, "Savaş bir an önce bitsin inşallah. Anneler, çocuklar ağlamasın. Sporcuların ülkelerine dönerek hayatlarına devam etmesini istiyoruz. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Gerek antrenman saatlerini ayarlamada gerek çarşıya gitmelerinde yardımcı oluyoruz. Misafirlerimiz bize emanettir." diye konuştu.

- Stanislav: "En kısa zamanda bu savaş bitsin"

Antrenör Stanislav da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Savaşın bitmesini umutla beklediklerini vurgulayan Stanislav, şöyle konuştu:

"Herkes bizi çok iyi karşıladı. Çok memnunuz. Bizlere bu imkanı tanıdığınız için, çalışmalarımıza devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Sporcularımız da çok memnun. Sporcularımız antrenmanlarını devam ettirebiliyor bu bizim için çok büyük bir şans. Bildiğiniz gibi Rusya ile savaş içerisindeyiz, çok üzgünüz. Bizim devletimiz de insanımızı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz uzaktayız ve aklımız sürekli onlarda, en kısa zamanda bu savaş bitsin."

- Basketbolcu Fomenko: "Ailelerimiz için çok büyük endişe duyuyoruz"

Milli basketbolcu Alexander Fomenko ise ülkelerindeki savaşı üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ailelerimiz için çok büyük endişe duyuyoruz. Bir taraftan da Türkiye'de olduğumuz için şükrediyoruz. Bizlere çok iyi davranıyorlar, herkese teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. En azından biz antrenmanlarımızı yapabiliyoruz, bir sonraki müsabakalara hazırlanıyoruz. Yemeğimizi getiriyorlar, yatacak yer verdiler bize. Bize gayet iyi bakıyorlar."

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