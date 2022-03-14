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Türkiye'de mahsur kalan Ukraynalı işitme engelli sporcular, Tekirdağ'da misafir edilecek

14.03.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de mahsur kalan Ukraynalı işitme engelli sporcular, Tekirdağ'da misafir edilecek

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), savaş esnasında Türkiye'de bulunan Ukrayna işitme engelli futbol ile basketbol milli takımlarının, Tekirdağ'da misafir edileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ukrayna İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın Antalya'da, Ukrayna İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'nın ise Burdur'da mahsur kaldığı hatırlatıldı.

Savaşın başlaması sonrası Ukrayna İşitme Engelliler Spor Federasyonunun söz konusu takımlar için resmi yazıyla yardım istediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyon başkanımız Kerim Vural, yardım talebine ivedi şekilde çözüm bulabilmek adına hemen yetkili makamlarımızla görüşmüştür. Cumhurbaşkanlığı'mız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda Antalya'da bulunan Ukrayna İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ile Burdur'da bulunan Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı'nın konaklama ihtiyacı AFAD iş birliğiyle karşılanacak olup, sporcular bugün itibarıyla Tekirdağ ilimize doğru yola çıkmışlardır. Bu zor günler sonrası ülkelerine dönene kadar sportif çalışmaları ve antrenmanları için gereken her şey Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile tarafımızca koordineli olarak sağlanacaktır. Ukrayna'nın yaşadığı bu zor günlerden dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, en yakın zamanda olayların sona ermesi ve barışın sağlanmasını temenni ederiz."

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