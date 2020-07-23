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Türkiye’de MEB destekli ilk özel mesleki eğitim merkezi Denizli OSB’de kuruldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) destekli ilk özel mesleki eğitim merkezi Denizli OSB’de kuruldu.Denizli OSB Yönetim Kurulu, sanayicilerin nitelikli ara eleman sorununu çözebilmek için 4 yıldan beri ciddi bir çalışma içerisine girdi.

Türkiye’de MEB destekli ilk özel mesleki eğitim merkezi Denizli OSB’de kuruldu

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) destekli ilk özel mesleki eğitim merkezi Denizli OSB’de kuruldu.
Denizli OSB Yönetim Kurulu, sanayicilerin nitelikli ara eleman sorununu çözebilmek için 4 yıldan beri ciddi bir çalışma içerisine girdi. Konu ile ilgili ülke genelindeki meslek okulları ve mesleki eğitim merkezleri incelenerek yeni projeler üretildi. Bu amaçla ülke genelinde yapılan araştırmalar neticesinde OSB’de bulunan ancak çok tercih edilmediği için kapanma durumuna gelen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Lisesi, Denizli OSB Müdürlüğü tarafından özelleştirilerek DOSTEK Kolejine dönüştürüldü. Koleje, minimum 250 LGS puanı alan öğrenciler kayıt yaptırabiliyor.

Denizli OSB Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; “Daha kısa periyotlarla her branşta nitelikli eleman yetiştirmek için yeni bir Mesleki Eğitim Merkezi kurulmasına ihtiyaç duyuldu. Bu konuda OSB Yönetimi tekrar bir çalışma başlatıp Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulması çalışmalarına başladı. 25 Haziran 2020 tarihi itibari ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca ‘Özel DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’ adı altında işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsat Türkiye’de Özel Mesleki Eğitim Merkezi konusunda ilk olma özelliği taşımaktadır. Her konuda ilklere imza atan Denizli OSB Yönetim Kurulu mesleki eğitim konusunda da ilkleri yaşatmaya devam ediyor.
Konu ile ilgili sanayicilerin istediği nitelikte eleman yetiştirmek için gerekli çalışmalara başlanılmış olup atölyeler için makine, donanım, teçhizat ve aletler alınmaya başlanılmıştır. Elektrik, elektronik, mekatronik, endüstriyel otomasyon, makine CNC, metal işleri, tekstil, moda tasarım, konfeksiyon, PLC, Autocad, Solidworks, İngilizce ve istenen her bölümde açılacak kurslarla sanayicinin istediği nitelikli elemanları uygulamalı olarak yetiştirecek olan Mesleki Eğitim Merkezi Ağustos 2020 tarihi itibariyle eğitimlere başlayacaktır.
Pandemi sürecinde eğitim ve öğretime ara verilmesini fırsata çeviren Denizli OSB Yönetimi atölye donanımlarını arttırmak ve iyileştirmek için Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK vb. kurumlara proje hazırlamıştır. Denizli ve dolayısıyla ülke ekonomisine yüksek katma değerli ürünler üreterek ihracat oranlarını artırmak, istihdam ve iş gücü oluşturmak, çalışan sanayicilerin bir nebze yükünü azaltmak amacıyla OSB Yönetimi gece gündüz demeden projeler üretip, uygulamaya devam etmektedir” denildi.

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