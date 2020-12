Türkiye’de örnek bir uygulama

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’nde, 2021 yılı için 5 bin adet tebrik kartı üretilirken, 2009’dan bu yana üretilen tebrik kartı sayısı 120 bine ulaştı. Başkan Ataç uygulamanın, Türkiye’de tek olduğunu ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi, atık kağıtları yeniden dönüştürerek değerlendirirken tebrik kartı kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Sukurusu Uygulama Merkezi, belediyeden çıkan ofis atık kağıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle, sanatsal değeri olan, her biri farklı el yapımı kağıt üretimine dönüştüğü bir merkez olmayı sürdürüyor. Her yıl özgün bir tasarım ve güncel bir konu ile tasarlanan yılbaşı tebrik kartları, atölyede Tepebaşı Belediyesi’nin değerlerini yansıtacak mesajlarla, özel üretim süreçlerinden geçerek hazırlanıyor.

Ofis ve doğa atıklarından geri dönüştürülerek üretilen Sukurusu kağıtları, 2021 yılı için kartın iki yüzünde iki farklı görsel oluşturacak bir kesim ile tasarlandı. Ön yüzde 2020 yılını temsilen bir kaktüs görseli olan Sukurusu kağıdının kesilerek boşaltılmış kısmı, kartın içinde neşeli bir illüstrasyonda kullanılarak yılbaşı sembolü olan geyik ve Türkiye’de neredeyse her yerde yaşayan böcek kapangil familyasından bir kuş türü olan Robin kuşu ailesinin dayanışması görselini oluşturuyor. Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’nde üretilen yeni yıl tebrik kartları ile kartpostal geleneği de yaşatılmış oluyor. Bu yıl pandemi kısıtlamalarına uygun olarak düzenlenen üretim süreci için 6 personel çalışarak, yaklaşık 5 bin adet kart hazırladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 12 yıldır gerçekleştirilen yılbaşı tebrik kartı üretimini incelemek üzere Sukurusu Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.