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Türkiye'de üretilen havucun yarısından fazlası bu mahallede yetiştiriliyor

03.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz: - "Havuç üretimi Kaşınhanı için çok önemli bir ürün grubu. Yaklaşık 30 bin dekar alanda yılda 210 bin ton civarında havuç üretimi yapılıyor. Burada üretilen havuç yurt dışına da gönderiliyor"

TANER AYDIN - Türkiye'nin havuç ihtiyacının yarısından fazlası Konya'nın merkez Meram ilçesindeki Kaşınhanı Mahallesi'nden karşılanıyor.

Kaşınhanı'da üretimi yapılan havuçların hasadında sona gelindi. Bölgedeki çiftçilerin yüzde 90'ının tarlalarına havuç ektiği mahallede hasat, yılın altı ayı sürüyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, Kaşınhanı Mahallesi'nde Türkiye'deki havuç üretiminin yüzde 57'sinin yapıldığını belirtti.

Hasatta sona yaklaştıklarını dile getiren Kırkgöz, "Havuç üretimi Kaşınhanı için çok önemli bir ürün grubu. Yaklaşık 30 bin dekar alanda yılda 210 bin ton civarında havuç üretimi yapılıyor. Burada üretilen havuçlar yurt dışına da gönderiliyor." dedi.

- "Çiftçi bu sene iyi para kazandı"

Kırkgöz, havuç hasadının 6 ay sürdüğünü ve kışın kar altında dahi havuç sökümü yapıldığını dile getirdi.

Havucun yetiştirildiği toprağın kumsal toprak olması gerektiğini ve bölge toprağının bu nitelikte olduğunu anlatan Kırkgöz, havuç üreticisinin bazı dönemler iyi, bazı dönemler beklentinin altında kazanç sağlasa da üründen bu sene çiftçilerin iyi para kazandığını söyledi.

Tarlada hasada devam eden çiftçilerden Ahmet Ali Kılınç da mahallede 6,7 bin kişinin yaşadığını ve hasadın iyi geçtiğini belirterek, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Mahallede yaşayanların yüzde 80'i, 90'nı geçimini havuçla karşılıyor. 90'lı yıllarda bunu ekmeye başladık. Havuçtan başka turp ve lahana ekenler de var. Toplanan havuçlar buzhanelere koyuluyor, sonra ihtiyaca göre peyderpey çıkarılıyor." diye konuştu.

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