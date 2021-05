Türkiye'de uzun vadede her 4 yolculuktan 1'inin bisikletle yapılması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Dünyanın en büyük krizi haline gelen iklim değişikliğiyle mücadelede küresel emisyonların yaklaşık yüzde 25'ine sebep olan ulaşım sektöründe çevre dostu taşıtların önemi giderek artarken, Türkiye'de orta vadede her 10 yolculuktan 1'inin, uzun vadede ise her 4 yolculuktan 1'inin bisikletle yapılması hedefleniyor.

Cansız, Hollanda'da yaklaşık 4, Danimarka'da 6, Almanya, İsveç ve Finlandiya'da ise her 10 yolculuktan birinin bisikletle yapıldığını ifade etti.

- "Bisikletli ulaşımla ilgili eylem planları hazırlanmalı"

Sürdürülebilirlik için bisikletli ulaşıma odaklanılmasının önemine işaret eden Cansız, "Türkiye'de bisikletin ulaşımdaki payı sadece yüzde 2. Bisikletin en çok kullanıldığı şehirlerde bile bu oran yüzde 5. Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 45 civarında." dedi.

Cansız, Türkiye'nin bisikletli ulaşım için çok hızlı adımlar atması gerektiğini belirterek, bisikletli ulaşımla ilgili eylem planları hazırlanması, bu kapsamda toplanan verilerin analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda bazı şehirlerde çalışmalar yapıldığını aktaran Cansız, "Türkiye için orta vadede her 10 yolculuktan 1'inin, uzun vadede ise her 4 yolculuktan 1'inin bisikletle yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca kısa mesafelerde yani 5 kilometre altı her 3 yolculuktan 1'inin bisikletle yapılmasını, kişi başına en az 1 bisiklet sahipliği, okullarda bisiklet sürüş eğitiminin verilmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak için de çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.