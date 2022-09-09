Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan Al Sumaidai, zırhlı bir aracın da bulunduğu konvoy eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Kelepçeli olarak ve üzerindeki çelik yelekle araçtan indirilen Al Sumaidai, 4 polisle birlikte adliyeye giriş yaptı.
Al Sumaidai'nin soruşturma savcılığında ifade vermesi bekleniyor.
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