YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi

09.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan Al Sumaidai, zırhlı bir aracın da bulunduğu konvoy eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Kelepçeli olarak ve üzerindeki çelik yelekle araçtan indirilen Al Sumaidai, 4 polisle birlikte adliyeye giriş yaptı.

Al Sumaidai'nin soruşturma savcılığında ifade vermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildiTürkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:
Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacakDünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı DEAŞ

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.