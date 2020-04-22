Türkiye'deki Kovid-19 tedbirleri yerleşik yabancılara güven veriyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan yabancıların alışveriş ve para çekme işlemlerinin belediye ekiplerince yapıldığını belirten Karaoğlu, "Yerleşik yabancılar bu süreçte Türkiye ve Alanya'da olmaktan çok mutlu. Biliyorlar ki kendilerini vatandaşlarımızdan ayırmıyoruz. Alanya Belediyesi de salgın nedeniyle gereken her şeyi yapıyor. Ayrıca devletimiz koronavirüsle ilgili ücretsiz tedavi kuralını onlar için de uyguluyor. Dolayısıyla en ufak bir sıkıntı yok. Burada güvendeler." diye konuştu.

- "Alınan kurallara uyuyor, sıkıntı yaşamıyoruz"

İlçede 21 yıldır yaşayan yeminli tercüman ve emlak danışmanı Gürcü Anjelika Chezhia ise Türk insanlarını çok sevdiğini söyledi.

Çok güzel bir ülkede yaşadığından hiç yabancılık çekmediğini anlatan Chezhia, şunları kaydetti:

"Burada yaşamak güzel. Salgından sonra da bu fikrimde bir değişiklik olmadı. Alınan kurallara uyuyor, sıkıntı yaşamıyoruz. Aynı şekilde yaşamlarımız devam ediyor. Yetkililer bize ulaştı. Bir sıkıntıda desteğe hazır olduklarını iletti. Türkiye'de çok daha güvendeyiz. Ayrıca Türkiye'nin yurt dışına sağlık malzemeleri göndermesi çok güzel. Bugün ben sana, yarın sen bana. Ne kadar iyilik yaparsan o kadar iyilik sana dönecektir. Cumhurbaşkanını ve çalışanları tebrik ediyorum."