Türkiye'deki müzelerin geleceği çevrim içi seminerlerde ele alınacak

Müzeciler 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde çevrim içi etkinliklerde buluşacak ve Türkiye’de müzelerin geleceğini ele alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi ve Müzeciler Derneği iş birliğinde düzenlenecek.

Seminerlerin ilkinde, ICOM tarafından bu yıl için belirlenen "Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme" teması kapsamında sunumlar yapılacak.

Türkiye’nin önde gelen müzelerinden uzmanların katılacağı seminerde "Çağdaş Dünyada Müzeler Neyi Başarabilir", "Müzenin Kurumsal Tasarımı ve Enstitü Müze Yaklaşımı", "Müzelerin Toplumsal / Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik", "İklim Değişikliğinin Etkisinde Müzelerin Sürdürülebilirliği", "Müzelerde Dijital Dönüşüm/Dijitalleşme/Teknoloji" ve "Yeni Müzecilik Uygulamaları" başlıkları tartışılacak.

Seminere, Troya, Konya, Alanya, Gaziantep, Galata Mevlevihanesi, Aydın, Kocaeli, Van ve Efes müzelerinin yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, Doğançay Müzesi, Hacettepe Sanat Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Tire Kent Müzesi, İstanbul Üniversitesi-Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, Yapı Kredi Müzesi, İllüzyon Müzesi, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi ile ICOM Türkiye, Müze Kumbaram ve Bursa Fetih Müzesi'nden 25 müzeci katılacak.