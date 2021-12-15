YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Türkiye'den 11 ayda 8,2 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi

Türkiye'den 11 ayda 8,2 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi

15.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: - "Yıl sonu hedefimiz olan 7,5 milyar doları da geride bıraktık. Bu anlamda sektörümüzün başarıları rakamlara yansıyor. Gelecek yıl ise bu rakamları da aşıp ticaretimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın 11 aylık döneminde ihracatı 8 milyar 215 milyon 42 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, verimli topraklara sahip Türkiye, ocak-kasım döneminde 214 ülkeye 9,7 milyon ton hububat, bakliyat ve yağlı tohum gönderdi.

Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 8 milyar doları aştı.

Kaliteli ve aromasıyla dünyadaki tedarik zincirlerinden talep gören Türk tarım ürünleri en fazla 3 milyar 234 milyon 885 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine ulaştırıldı. Orta Doğu ülkelerini, 1 milyar 927 milyon 305 bin dolarla Afrika ve 860 milyon 740 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

- Sektörün gözde pazarı Irak

Ülke bazında en çok gelir ise 1 milyar 453 milyon 964 bin dolarla Irak'tan elde edildi. Bu ülkeyi, 507 milyon 18 bin dolarla Suriye ile 473 milyon 469 bin dolarla ABD takip etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, ihracatçıların başarılı ticaretine devam ettiğini söyledi.

Dış satımda geçen yıla göre önemli ivme kazanıldığını belirten Altunkaya, dünyanın birçok ülkesinde ticareti sürdürdüklerini ve yeni pazar arayışlarına devam ettiklerini ifade etti.

Ülkeye daha fazla gelir sağlanması için gayret gösterdiklerinin altını çizen Altunkaya, şunları kaydetti:

"Geçen yıl toplam 7 milyar 298 milyon 64 bin dolar olan ihracat değeri bu senenin 11 ayındaki 8 milyar 215 milyon 42 bin dolarla aşıldı. Yıl sonu hedefimiz olan 7,5 milyar doları da geride bıraktık. Bu anlamda sektörümüzün başarıları rakamlara yansıyor. Gelecek yıl ise bu rakamları da aşıp ticaretimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyorGaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:31
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.