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Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

10.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı uçak kazası için taziye açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Rusya

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