YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye'den 24 ülkeye "Sevgililer Günü" çiçeği

Türkiye'den 24 ülkeye "Sevgililer Günü" çiçeği

11.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz: - "Avrupa'ya 65 milyon dallık çiçek gönderimi yaptık, bunun da parasal karşılığı 9 milyon dolarlık ihracat ki üreticilerimiz için sevindirici rakam" - "En önemli kalemimiz karanfil, bu dönemde de en fazla kırmızı karanfil ihraç ettik"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere 24 ülkeye 65 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılaşan Antalya'daki seralarda "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde işlerinin başına geçen sektör çalışanları, seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekleri toplayıp sevgililer için hazırladı.

Paketlenen çiçekler, 24 ülkedeki sevgilileri mutlu etmek için yola çıktı. Son sevkiyatların yapıldığı seralarda, hummalı çalışma devam ediyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak geçen yılı 148 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıla da iyi başladıklarını söyledi.

Sektörün 2022 için 180 milyon dolar ihracat hedefi belirlediğini dile getiren Yılmaz, yılın ilk ayındaki verilerin yüz güldürdüğünü, geçen yıla göre yüzde 12'lik artış yaşandığını kaydetti. 180 milyon dolarlık hedefe koşar adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yılmaz, Sevgililer Günü mesaisinin de istenilen yoğunlukta olduğunu belirtti.

Yılmaz, 14 Şubat için sevkiyatların büyük bir bölümünün tamamlandığını aktararak, "İlave talepleri uçaklarla gönderiyoruz. Bu süreçte Avrupa'ya 65 milyon dallık çiçek gönderimi yaptık, bunun da parasal karşılığı 9 milyon dolarlık ihracat ki üreticilerimiz için sevindirici rakam. Sevgililer Günü hareketli oluyor. 10-12 günlük ihracat." dedi.

Bu yıl kış mevsiminin diğer yıllara göre daha sert geçtiğini anımsatan Yılmaz, bu durumun çiçek üretimini de olumsuz etkilediğini anlattı.

- Türkiye'de üretilen karanfiller, 24 ülkeye ulaştı

İsmail Yılmaz, Sevgililer Günü için 24 ülkeye çiçek sevkiyatı yapıldığını belirterek, çiçek ihracatında en önemli pazarın Hollanda olduğunu söyledi.

En fazla çiçeği Hollanda'ya gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Hollanda da kendi içinde tüketmiyor, bizden aldıklarını Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Hollanda dışında İngiltere, özellikle kesme çiçek için çok ciddi pazarımız. Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere de yoğun satışlarımız söz konusu." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de en fazla karanfil üretimi yapıldığını ve bu alanda iddialı olduklarını vurguladı.

Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil yetiştirildiğini belirten Yılmaz, "Bugün de kırmızı renk ön plana çıkıyor. Sektör kırmızı renkteki çiçeklere ağırlık veriyor. En önemli kalemimiz karanfil, bu dönemde de en fazla kırmızı karanfil ihraç ettik." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldüErzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKöprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:44
Öğle
13:16
İkindi
16:13
Akşam
18:39
Yatsı
19:55
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.