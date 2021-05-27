Türkiye'den 32 ülkeye elektrik motoru ihracatı

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin önde gelen elektrik motoru üreticisi WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı bir dönemde birçok ülkeden gelen taleplere yanıt veriyor.

WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine, şirketin 1965'te kurulduğunu ve Türkiye'nin sanayileşme yolunda ilk büyük ortak girişimlerinden biri olduğunu söyledi. Ertuğrul, şirketin halen Koç Grubu bünyesinde beyaz eşya motorları ve endüstriyel motorlar ürettiğini, teknolojik dönüşüme uygun çözümler geliştirdiğini ifade etti.

Beyaz eşyalara yönelik olarak çamaşır, bulaşık, çamaşır kurutma makineleri ve bunların tahliye pompalarına ilişkin ürünlerin tasarım ve üretimini yaptıklarını anlatan Ertuğrul, bunun için birçok motor tipi ve teknoloji sunduklarını, en güncel ve konfor seviyesi yüksek mıknatıslı motorların ise ağırlıklı ürün grubunu oluşturduğunu dile getirdi.

Şirketin yaklaşık 15,6 milyon adet motor üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ertuğrul, "Beyaz eşya motorları anlamında Avrupa'daki en büyük üreticilerden biriyiz. Avrupa bölgesinde Uzak Doğu'nun maliyet rekabeti ve ölçek ekonomisinin yakalanamaması nedeniyle çok üretici kalmadı." dedi.