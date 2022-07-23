YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Türkiye'den 6 ayda 4,6 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

Türkiye'den 6 ayda 4,6 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

23.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak-haziran döneminde binek otomobil ihracatının 3'te 1'i Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya'ya gerçekleştirildi - Binek otomobil ihracatında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu

CEM ŞAN - Türkiye, yılın ilk yarısında 4 milyar 590 milyon 207 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-haziran döneminde 97 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Bu dönemde 15 milyar 261 milyon 224 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 30,1 oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 923 milyon 650 bin dolar olan binek otomobil ihracat tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,7'lik azalışla 4 milyar 590 milyon 207 bin dolara geriledi.

- Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 32 artış

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 düşüşle 659 milyon 248 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise Birleşik Krallık oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 395 milyon 105 bin dolarlık binek otomobil satılan Birleşik Krallık'a ihracat 522 milyon 786 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki İspanya'ya binek otomobil ihracatı da 405 milyon 862 bin dolardan 456 milyon 699 bin dolara yükseldi.

Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya'ya yapılan ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam binek otomobil dış satımının yüzde 35,7'sini oluşturdu.

İhracatta, İtalya 412 milyon 844 bin dolarla dördüncü, Almanya 382 milyon 151 bin dolarla beşinci, Polonya 318 milyon 258 bin dolarla altıncı, Slovenya 207 milyon 664 bin dolarla yedinci, İsrail 188 milyon 398 bin dolarla sekizinci, Mısır 155 milyon 889 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika 131 milyon 58 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

- Cezayir ve Avustralya'ya da araç satıldı

Binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkati çekti. Geçen yılın ilk yarısında binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e bu yılın aynı döneminde 4 milyon 200 bin, Avustralya'ya ise 2 milyon 744 bin dolarlık araç satıldı.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Azerbaycan-Nahçivan'a ihracatını yüzde 1090 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye ihracatı 296 bin dolardan 3 milyon 524 bin dolara çıkardı.

Arjantin'e ihracat 549 bin dolardan 2 milyon 606 bin dolara, Litvanya'ya ihracat 104 bin dolardan 1 milyon 519 bin dolara ve KKTC'ye ihracat 203 bin dolardan 1 milyon 498 bin dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Dünyası Ata Sporları ŞenliğiTürk Dünyası Ata Sporları Şenliği
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bursa Türkiye otomotiv uludağ otomotiv endüstrisi ihracatçıları birliği

Bursa Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:46
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Erçek Eczanesi
Gemlik
Gemiç Eczanesi
Gemlik
Deva Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Zerrin Eczanesi
Inegol
Asa Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.