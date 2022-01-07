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Türkiye'den 72 ülkeye mandalina ihracatı

07.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna ve Irak'tan gelen talebin etkisiyle mandalina ihracatı 450 milyon doları aştı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden mandalinanın ihracatını yapan firmalar 2021 yılını artışla kapattı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 72 ülkeye Türk mandalinası satıldı.

Önceki yıl 437 milyon dolarlık dış satım yapılan mandalinada geçen yıl ihracat yaklaşık yüzde 4 artışla 453 milyon dolara ulaştı. İhraç edilen mandalina miktarı 861 bin tondan 931 bin tona çıktı.

İhracatta en fazla tercih edilen mandalina türü satsuma oldu. Satsuma ihracatı, geçen yıl ulaştığı 140 milyon dolarla dış satımın yüzde 30'unu oluşturdu.

Mandalina ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'ya 2020 yılında 243 milyon dolar olarak gerçekleşen mandalina dış satımı tutarı 2021'de yüzde 9 artışla 266 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeyi 58 milyon dolarla Ukrayna, 32,5 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen yıl ihracatın yüzde 98 artışla 967 bin dolara çıktığı Kırgızistan, dış satımda 1 milyon bandına yaklaşan ülke oldu.

- 2022 hedefi 500 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, iklim koşullarından dolayı mandalinanın hasat ve ihraç tarihlerinde bir haftalık gecikme olduğunu söyledi.

Tat ve aromasıyla narenciye ürünleri arasında ayrı bir yere sahip olan mandalinanın ihracatta iyi bir yılı geride bıraktığını ifade eden Uçak, İzmir'in çekirdeksiz mandalinasının gönderildiği her ülkede beğenildiğini ve ürünün devamının istenildiğini ifade etti.

"Mersin, Adana, Antalya ve İzmir mandalina üretiminde önemli iller. 2021 yılında ciddi bir rakamda ihracat gerçekleştirdik. Yaklaşık yüzde 4'lük artışla geçen yılı kapattık. Her geçen yıl ihracatımız artarak gidecek." diyen Uçak, satsuma cinsi üretimi mümkün olduğu kadar çoğaltmaya çalıştıklarını, belediye başkanlarından tarım alanlarının imara açılması yerine korunmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Uçak, artan ağaç sayısıyla birlikte bu yıl rekoltenin daha iyi olacağını, ihracatta 500 milyon doların üzerini hedeflediklerini kaydetti.

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