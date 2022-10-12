Türkiye'den 9 ayda 146 milyon dolarlık fıstık ihracatı yapıldı

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den yılın 9 ayında 100 ülkeye 145 milyon 958 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021 yılında 110 ülkeye 209 milyon 686 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 12 bin 319 ton ürün karşılığında 129 milyon 816 bin dolar elde edilirken, bu yılın aynı döneminde 100 ülkeye yapılan ihracat değer bazında yüzde 12 arttı ve 145 milyon 958 bin dolar gelir sağlandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde Irak, Gürcistan, Hollanda, Cezayir, Malezya, Japonya, Fas, Fransa, Umman, Dubai, Belçika, İspanya, Avusturya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 100 ülkeye 15 bin 941 ton fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin fıstık ihracatında ilk sırayı İtalya aldı. İtalya'ya 31 milyon 400 bin dolarlık fıstık gönderildi. İtalya'yı 22 milyon 213 bin dolarla Almanya, 13 milyon 353 bin dolarla Kırgızistan izledi.

- "Yıl sonuna kadar ihracat rakamları daha da artacaktır"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı fıstık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artmasının ülke ekonomisi açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Tarımın her geçen gün daha da stratejik bir noktaya geldiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Dünyanın bugün içinde bulunduğu durum bize gösteriyor ki ancak tarımın ihyasıyla güçlü bir ekonomiyi inşa edebiliriz. Bu bağlamda hem çiftçimiz hem de tüccarımız için fayda sağlayacak metotlar geliştirmeli, stratejik ürünlerimizi uygun tarım politikalarıyla muhafaza altına almalıyız. Böylece üretim ve ihracat rakamlarımız daha da yükseliş gösterecektir. Fıstığın ilk kez meyvesini verdiği bu topraklardan çok daha büyük rakamlar elde edilebilir. Şanlıurfa, en çok fıstık ağacına sahip şehir. Şimdi fıstığın anavatanında 'Urfa keten köyneği fıstığı' adıyla coğrafi işaretle tescili alındı. Şanlıurfa, rekolte açısından da her dönem birinciliği göğüslemektedir. Türkiye'nin dünya genelinde değişiklik gösteren iklim şartları ve küresel krizlere rağmen ihracat rakamlarında yakalamış olduğu başarı bizler için sevindiricidir. Bu dönemde elde edilen yeni mahsullerle yıl sonuna kadar ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkacağına inanıyoruz. Ülkemiz, fıstık açısından dünya pazarında daha fazla söz sahibi olacaktır."

- Lisanslı depo çalışmaları sürüyor

Kaya, Borsa olarak fıstık alanında üretimi ve ticaretini geliştirme noktasında çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bunların başında da fıstık lisanslı deponun kurulması olduğunu ifade etti.

Bu yönde çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Kaya, "Fıstık lisanslı depomuzun da faaliyete geçmesiyle çiftçi ve tüccarımız bu alana daha da ilgi gösterecekler ve buna bağlı olarak Türkiye ihracat noktasında daha büyük başarılar elde edecek." dedi.

