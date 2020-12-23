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Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

KARS HABERLERİ  | 23.12.2020 12:48 | Son Güncelleme

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci blok ihracat treni, Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı.

Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıkan ve 42 konteyner ihracat yükü taşıyan tren, Kars'a ulaştı. Ankara-Sivas-Erzurum güzergahını izleyerek kente gelen ihracat treni, buradaki gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı.

Trenin yurt dışı parkuru sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri şeklinde gerçekleşecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol alacak.

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