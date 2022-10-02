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Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak

02.10.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yarın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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