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Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

08.09.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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fetö pkk Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan

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