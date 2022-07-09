Türkiye'den yılın 6 ayında 247 milyon 998 bin dolarlık domates ihracatı

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatı 247 milyon 998 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 54 ülkeye 363 milyon 290 bin dolarlık domates ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 328 bin 334 ton domates ihracatı karşılığında 216 milyon 380 bin dolar elde edilirken bu yılın aynı döneminde 51 ülkeye 287 bin 439 ton ürün karşılığında 247 milyon 998 bin dolarlık domates satıldı.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında Romanya yer aldı.

Türkiye, Romanya'ya bu yılın ilk yarısında 44 milyon 619 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Romanya'yı 34 milyon 652 bin dolarla Ukrayna ve 24 milyon 523 bin dolarla Almanya izledi.

Rusya ise 20 milyon 777 bin dolarla yılın ilk yarısında yapılan ihracat sıralamasında 6. sırada yer aldı.

- "Yeni pazarlar bize daha çok imkan sunuyor"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı (SERA-BİR) Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, dünya genelinde etkisini gösteren ekonomik krize ve savaşlara rağmen domates ihracat gelirinde yılın ilk yarısında yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatta pazar ağını geliştirdiğini ve ihracat yaptığı ülkelerin sayısını artırdığını belirten Yanmaz, şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemlerdeki domates başta olmak üzere sebze ve meyvedeki ihracat rakamlarına baktığımız zaman Rusya hep ilk sıralarda yer alırdı. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası yeni pazarlara açılmamız, ihracat yaptığımız ülke destinasyonlarını da değiştirdi. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Körfez ve Orta Doğu ülkelerine de ihracat şansımız oldu. İsrail'e geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta kilogram bazında yüzde 700'lük bir artış yaşanmış, Almanya, Polonya ve Hollanda'ya da 2021 yılının ilk altı ayına oranla kilogram bazında yüzde 50, fiyat bazında yüzde 100'e yakın artışlar meydana gelmiştir. Yılın ilk altı ayında, uzun yıllar ihracatta birinci sırada olan Rusya'nın 6. sıraya gerilemiş olması aslında yeni ihracat pazarlarındaki başarımızın da bir göstergesidir. Yeni pazarlar ihracat beklentilerimizi karşılamakta olup bize daha çok imkan sunmaktadır."

Yanmaz, Rusya-Ukrayna savaşının, enerji konusunda Avrupa ülkelerini dar boğaza doğru ittiğini ve artan enerji maliyetleri nedeniyle Türkiye'nin gelecek dönemde tüm üretim kalemlerinde olduğu gibi meyve ve sebzede de çok daha fazla ihracat yapma imkanı yakalayacağını ifade etti.

- Avrupa ülkeleri gelecek yıl için görüşmeler yapıyor

Avrupa ülkelerinin Türkiye'den ürün alımı yapmak için görüşmeler yaptığını aktaran Yanmaz, şunları kaydetti:

"Başta Hollanda olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerindeki firmalar, Türkiye'deki sera ürünlerine dönük 2022-2023 sezonu için yeni anlaşmalar yapmak ve mal talep etmek için girişimlerde bulunmaktadırlar. Türkiye'de topraksız kültür üretim seralarımızın yarısı (5400 dekar) zengin doğal kaynaklarımızdan olan jeotermal enerjiyle ısıtılmaktadır. Avrupa'da jeotermal gibi doğal kaynaklar çok kısıtlı olduğundan sera ısıtması genelde doğal gazla yapılmaktadır. Doğal gaz maliyetleri ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan enerji dar boğazı nedeniyle sanayi üretimleri de dahil olmak üzere tüm üretim sektörlerinde Avrupa ciddi bir krizle boğuşmaktadır. Önümüzdeki sonbahardan başlamak üzere kış aylarında Avrupa'nın Türkiye'den ithalatını büyük ölçüde arttıracağını müşahede etmekteyiz. Kasım-aralık ayından itibaren Türkiye'nin her sektörde, geçtiğimiz dönemlere nazaran ihracat artışlarının yeni rekorlar kıracağına çok daha fazla şahit olacağız. Bu bağlamda üretim planlarımızı ve imkanlarımızı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

