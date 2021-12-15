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Türkiye'nin 11 aylık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini üzüm ve domates oluşturdu

15.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: - "Yaş sebze meyve ihracatında ürün çeşitliliği için kaliteli ve insan sağlığına yaraşır, izlenebilir ürün üretmek durumundayız. Bu tedarik zincirinin devamlılığı için elimizdeki pazarları koruyarak üstüne koymamız gerekiyor"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL-LALE KÖKLÜ - Türkiye'nin ocak-kasım döneminde gerçekleştirdiği 2 milyar 673 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 500 milyon dolardan fazlası üzüm ve domatesten elde edildi.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde 2 milyar 324 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 15 artışla 2 milyar 673 milyon dolara ulaştı.

Ocak-kasım döneminde 1 milyar 163 milyon dolarlık meyve, 768 milyon 582 bin dolarlık sebze, 723 milyon 934 bin dolarlık narenciye ve 16 milyon 724 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Bu dönem meyvede üzüm, sebzede ise domates dış satımda zirvede yer aldı.

Yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış kaydedilen üzüm ihracatı 191 milyon 952 bin dolar olarak gerçekleşti.

Domates dış satımı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 314 milyon 811 bin dolara ulaştı.

Üzüm ve domates, yaş meyve sebze ihracatında 506 milyon 763 bin dolarla dış satımı "sırtlayan" iki ürün oldu.

Ocak-kasım döneminde meyvede üzümü, kiraz, şeftali, elma ve nar, sebzede ise domatesi, biber, kabak, hıyar ve patates takip etti.

- "Raf ömrü uzun ürünler üretmek gerekiyor"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, ihracatta çeşitliliğin önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl ihracatta üzüm ve domatesin ön planda olduğunu anlatan Sin, şöyle konuştu:

"Yaş sebze meyve ihracatında ürün çeşitliliği için kaliteli ve insan sağlığına yaraşır, izlenebilir ürün üretmek durumundayız. Bu tedarik zincirinin devamlılığı için elimizdeki pazarları koruyarak üstüne koymamız gerekiyor. Özellikle narenciyede olsun, sebzede olsun dünyada yeni çeşitler üretiliyor. Bu iklim şartlarına dayanıklılığı açısından aroması, tadı ve en önemlisi raf ömrü uzun ürünler üretmek gerekiyor. Türkiye'de de bu çalışmalar var. Üniversitelerle görüşerek, üniversitelilere de destek vererek yeni çeşitler konusunda ve raf ömrü uzun, aroması da kabul gören ürünler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin sert çekirdekli ürünler konusunda da iyi olduğuna değinen Sin, "Mersin'den Hatay'a kadar Amik Ovası'nda son yıllarda sert çekirdeklerimiz yani şeftali, nektarin, kayısı ve erik üretimi var, bu güzel çeşitlerle dünyanın her ülkesiyle rekabet edebilecek durumdayız." dedi.

- Meyve ve sebzede en çok ihraç edilen ürünler

Ocak-kasım döneminde, yaş meyvede en fazla ihraç edilen 5 ürün şöyle:

ÜrünOcak-kasım 2020 ihracatı (dolar)Ocak-kasım 2021 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)Üzüm144.358.957191.952.07733Kiraz, vişne223.932.480184.035.150-18Şeftali153.901.247169.867.90310Elma95.346.668154.841.07562Nar95.539.308108.640.93914Ocak-kasım döneminde yaş sebzede en fazla ihraç edilen 5 ürün ise şöyle oluştu:

ÜrünOcak-kasım 2020 ihracatı (dolar)Ocak-kasım 2021 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)Domates279.695.428314.811.36313Biber141.133.660175.293.77624Kabak42.351.58761.144.20144Hıyar,Kornişon40.084.88655.764.08739Patates17.868.99344.884.433151

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