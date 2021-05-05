Türkiye'nin 4 aydaki su ürünleri ihracatı 400 milyon doları aştı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 409 milyon 171 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı ocak-nisanda 955 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış yakaladı.

Sektörün dış satımında ilk sırada su ürünleri yer aldı. 2020 ve 2021'de milyar doları aşan dış satımla dikkati çeken su ürünlerinde ocak-nisanda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 309 milyon 456 bin dolardan 409 milyon 171 bin dolara çıktı.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada Türkiye'nin üretiminde ve dış satımında öncü olduğu levrek yer aldı. Söz konusu dönemde levrek ihracatı yüzde 27 artışla 108 milyon 180 bin dolardan 137 milyon 817 bin dolara ulaştı.

Son yıllarda Rusya tarafından ilgi gören çipura ihracatı da yüzde 27 artışla 94 milyon 341 bin dolardan 119 milyon 756 bin dolara yükseldi.