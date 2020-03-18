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Türkiye’nin 81 ilindeki 81 okula kayısı gönderilecek

MALATYA HABERLERİ  | 18.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya üzerinden yaptığı "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika, söz" paylaşımının ardından Türkiye’deki 81 ilinde bulunan 81 okula kayısı gönderme kararı aldı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dünya’yı etkisi altına alan ( Covid -19) korona virüs salgınından Türkiye’nin asgari düzeyde etkilenmesi adına ortaya koyduğu üstün gayret ve çabayla vatandaşların takdirini topladığı bildirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderdiği kayısı paketinin ardından şimdide 81 İl’de 81 Okula kayısı göndermek için harekete geçti.

Türkiye’nin 81 ilindeki 81 okula kayısı gönderilecek

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya üzerinden yaptığı "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika, söz" paylaşımının ardından Türkiye’deki 81 ilinde bulunan 81 okula kayısı gönderme kararı aldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dünya’yı etkisi altına alan ( Covid -19) korona virüs salgınından Türkiye’nin asgari düzeyde etkilenmesi adına ortaya koyduğu üstün gayret ve çabayla vatandaşların takdirini topladığı bildirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderdiği kayısı paketinin ardından şimdide 81 İl’de 81 Okula kayısı göndermek için harekete geçti. Bakan Selçuk müjdeyi verdi, Başkan Çınar kayısı gönderme talimatı verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, koronavirüs salgınından dolayı bir hafta ara verilen eğitim-öğretim döneminin yeniden başlayacağı ilk gün teneffüsün 40 dakika süreceğini sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden duyurmasından sonra harekete geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, verilen arada çocukların kayısı tüketmeleri için 81 İl’de 81 Okula Kayısı gönderme kararı aldı. Kayısının içerdiği mineraller bakımından korona virüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı tüketilebilecek çok değerli bir besin kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Çınar, "Vücut direncinin artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine büyük faydalar sağlayan kayısımız, içerdiği minareler ve vitaminler bakımından sıhhatli bir bünye için olmazsa olmazdır. Küresel bir tehdit haline dönüşen koro navirüs salgının yayılmasını önlemek, insanlarımızı bu beladan uzak tutmak için her türlü çabanın sergilendiği bu kritik dönemde bizlerde tüm vatandaşlarımızın bu beladan uzak kalmaları için mutlaka kayısı tüketmeleri yönünde sürekli çağrı yapıyoruz. Korona virüs salgınından halkımızı uzak tutmak adına ortaya koyduğu özverili ve gayretli çalışmalarıyla herkesin takdirini toplayan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya desteğimizi sunmak adına kayısı paketimizi ve kayısı kolonyamızı gönderdik. Bugünde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un sosyal medya uygulaması üzerinden yayımladığı mesajında, eğitim ve öğretim döneminin yeniden başlayacağı ilk günkü teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasından sonra bizlerde hemen harekete geçtik. Sayın Bakanımızın sosyal medya paylaşımına ‘O kadar uzun teneffüs enerji depolamak için büyük bir fırsat. Sayın Bakanım bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna Malatya’mızın kayısı ile ortak olmak istiyoruz, 81 İl’de 81 okula kayısılar bizden’ şeklinde cevap verdik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, göz nurumuzdur. Onların her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan uzak kalması için ne gerekiyorsa yaparız. Belediye olarak ülkemizin 81 kentindeki 81 okula Malatya kayısısı göndereceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin 81 ilindeki 81 okula kayısı gönderilecek

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