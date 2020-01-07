YURTHABER
  4. Türkiye’nin bilimsel ilk sanal herbaryumu ‘VANF’ açıldı

Türkiye’nin bilimsel ilk sanal herbaryumu ‘VANF’ açıldı

VAN HABERLERİ  | 07.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi bünyesinde oluşturulan VANF Sanal Herbaryumunun açılışı gerçekleşti.Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında konuşan YYÜ Rektörü Prof.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi bünyesinde oluşturulan VANF Sanal Herbaryumunun açılışı gerçekleşti.
Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, VANF Sanal Herbaryumun 1995’te üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinin başlatmış olduğu bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Özellikle çok uzak ülkelerden buraya, Van’ın bitki örtüsünü çalışmak için çok ciddi sayıda turist geldi. Birçok bilim insanı da turist kimliğiyle gelip bu bölgede bu bitkileri götürdüklerini duyduğumuzda, bu işin ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamış olduk. Hakikatten çok önemli bir çalışma. Üniversitemizde her alanda başarılı olamayız, ama bazı alanlarda öne çıkmak durumdayız” dedi.
Prof. Dr. Nazif Demirkuş’un bu çalışmayı 2000-2002 yılları arasında başlattığına vurgu yapan Şevli, “Şu an Türkiye’nin en büyük üçüncü herbaryumuna sahibiz. Ankara’da 200 bin, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 92 bin, bizde de 86 bin bitki örneği var. Hocalarımızın bilim, ilim adına bizden bir şeyler istemesi halinde biz her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.
YYÜ eski Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, VANF Sanal Herbaryumunun YYÜ ve Van için çok önemli olduğunu ifade ederek, herbaryumun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.
Van YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe’nin “Dünden Bugüne VANF Herbaryumu” adlı sunumu ile devam eden programda, Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Nasip Demirkuş da 2000-2002 yıllarında geliştirdiği ulusal incelemesiz ve uluslararası incelemeli patentli ışık kutusu hakkında bilgi vererek, VANF Sanal Herbaryumunun kuruluşunu ve web sayfasını tanıttı.
Konuşmaların ardından protokol, Van Flora Araştırma ve Uygulama Merkezinde hayata geçirilen VANF Sanal Herbaryumun açılışını gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Başkan Takva: “Ekonomide ‘bizde varız’ demelisiniz”Başkan Takva: “Ekonomide ‘bizde varız’ demelisiniz”
Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor: “Kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz”Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor: “Kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Van Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:30

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Kayran Eczanesi
Edremit
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van’a geliyor

Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van’a geliyor

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.