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Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte 300 milyon doları aştı

20.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektör temsilcileri geçen yıl ocak-mart döneminde 255 milyon 312 bin dolar olan çekici ihracatını bu sene yüzde 18,62 artırarak 302 milyon 853 bin dolara yükseltti - En fazla dış satım yapılan ilk 3 ülke Almanya, Fransa ve Polonya oldu

CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 302 milyon 853 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici dış satımındaki yükseliş sürüyor.

Çekici ihracatı, bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 18,62 arttı.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 255 milyon 312 bin dolar olan çekici dış satımı, bu yılın aynı döneminde 302 milyon 853 bin dolara yükseldi.

- İhracatta ilk sırada Almanya var

Sektör temsilcileri ilk 3 ayda 51 ülke arasında en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye ihracat, ocak-mart döneminde, 2021'in aynı aylarına kıyasla yüzde 4,56 artarak 52 milyon 916 bin dolardan 55 milyon 334 bin dolara çıktı.

Sanayiciler, ikinci sıradaki Fransa'ya ocak-mart ihracatını yüzde 24,25 artırarak 29 milyon 93 bin dolardan 36 milyon 150 bin dolara taşıdı.

Polonya ise aynı dönemde yüzde 21 azalış ve 34 milyon 125 bin dolar dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya yüzde 15,85 yükselişle 34 milyon 39 bin dolar, beşinci sırada yer alan İtalya'ya ise 1,17 artışla 31 milyon 674 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

- En fazla dış satım yapılan ilk 10 ülke AB üyeleri

Ocak-mart çekici ihracatında 2021'in aynı dönemine göre Hollanda yüzde 12 azalış ve 15 milyon 562 bin dolarla 6'ncı, Portekiz yüzde 52,89 yükseliş ve 13 milyon 534 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 59,83 artış ve 10 milyon 258 bin dolarla 8'inci, Macaristan yüzde 4,51 yükseliş ve 8 milyon 763 bin dolarla 9'uncu, Çekya da yüzde 82,63 artış ve 8 milyon 683 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen sene ocak-mart aylarında bu sektörde dış satımın yapılmadığı İran'a bu yılın aynı döneminde 7 milyon 509 bin, Afganistan'a da 5 milyon 876 bin dolarlık çekici satıldı.

Yine geçen yılın ilk 3 ayında çekici ihraç edilmeyen Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'a da 1 milyon doların üzerinde çekici ihraç edildi.

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