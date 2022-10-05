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  4. Türkiye'nin çeltik ambarı İpsala Ovası'nda çeltik hasadı etkinliği

Türkiye'nin çeltik ambarı İpsala Ovası'nda çeltik hasadı etkinliği

05.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık: -"Tüm dünya pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadı ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir gün dahi gıda lojistiğinde, tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık" - TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "Haziranda buğday fiyatlarıyla beraber tüm ülke sathında devletin vermiş olduğu fiyatlar gerçekten büyük memnuniyet meydana getirdi peşinden bakliyatta, diğer ürünlerde son olarak da çeltikte ilk açıkladığımız fiyatlar gayet memnuniyet meydana getirdi"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kovid-19 salgınında tarımsal üretimin ve kendine yetebilmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekti

Kırbıyık, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde düzenlenen "Çeltik Hasat Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, dünyadaki gelişmelerle birlikte tarımsal üretimin artık ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Tarımsal üretimin besin ya da gıda zincirinden ibaret olmadığını belirten Kırbıyık, "Pandemi dönemi ve çevremizde yaşanan savaşlar bunu gösterdi. Bir gıda ürünü üretebilmek ya da kendi kendine o anlamda yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu, bu tedarik zincirinin bozulmadan kendi imkanlarınızla bu süreci yönetmenin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Tüm dünya pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadı ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir gün dahi gıda lojistiğinde, tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.

Kırbıyık, bu süreçlerde çiftçilerin ortaya koyduğu emeğin her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getirdi.

- "Bu yükü hep birlikte paylaşacağız"

Bu yıl tarımsal üretimde iklim kaynaklı bir sorun yaşanmadığını ifade eden Kırbıyık şöyle konuştu:

"Tarımda biliyorsunuz karlılığı etkileyen iki husus var; biri üretim miktarı öbürü fiyat. Allah'a şükürler olsun üretim miktarı güzel gözüküyor. Gelen hasat sonuçlarında bu zaten ortaya konulmuş durumda. Fiyat da beklentileri karşılayacak ölçüdeydi. Bugün sağ olsun sayın Tarım ve Orman Bakanı'mızın verdiği müjdeyle daha da iyi bir noktaya taşınmış oldu.

Tüm çiftçilerimize hayırlı kazançlar diliyorum. Zor bir iş gerçekleştiriyorlar. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için zor bir yükün altındalar. Bu yükü hep birlikte paylaşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah çiftçimizin, tarım sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz."

- TMO Genel Müdürü Güldal: "Çeltik en stratejik ürün"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da çeltiğin Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden biri olduğunu belirtti.

Haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat fiyatları ve daha sonra ilan edilen fiyatlarda üretimin sürdürülebilmesini, üreticinin memnuniyetini ve yeniden üretme arzusunu teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Güldal, "Fiyatlar hem maliyetleri hem iç ve dış piyasa fiyatlarını dikkate almak suretiyle hazırlandı ve üreticilere takdim edildi. Haziranda buğday fiyatlarıyla beraber tüm ülke sathında devletin vermiş olduğu fiyatlar gerçekten büyük memnuniyet meydana getirdi peşinden bakliyatta, diğer ürünlerde son olarak da çeltikte ilk açıkladığımız fiyatlar gayet memnuniyet meydana getirdi." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar da birer konuşma yaptı.

Etkinlik çeltik hasadıyla sona erdi.

Vali Kırbıyık ve Güldal, biçerdöverlere binerek hasada katıldı. Kırbıyık bir süre biçerdöveri kullandı.

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