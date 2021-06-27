Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya" tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşallah her bir ilde turizm yatırımlarını adım adım en doğru ve başarılı şekilde hayata geçirecek ve bu topraklara kültür-turizm noktasında yeni bir kimlik kazandıracağız." dedi.

Bakan Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak üzere oluşturdukları "Mezopotamya" markasının tanıtım programında, tarihi, kültürü ve coğrafi yapısıyla dünyanın en zengin ve özgün vatanına sahip olduğumuzu belirtti.

Doğasından iklim çeşitliliğine, mutfak kültüründen el sanatlarına, mimarisinden arkeolojik kalıntılara turizmde çoğu ülkeye biri ya da ikisi nasip olan varlıkların tamamının Türkiye'de olduğunu aktaran Ersoy, "Bu gerçeğin farkında olarak her bölgeyi ve şehirlerimizi kendi farklılıkları ve sahip oldukları turizm unsurları ile ön plana çıkarmayı, turizmi istisnasız ülkemizin tamamına yaymayı temel hedefimiz olarak belirledik. Nereden bakıp hangi yönüyle ele alırsanız alın bu toprakların söyleyecek nice sözü, insanlıkla paylaşacağı eşsiz bir birikimi var. Mezopotamya ise adeta bu toprakların bilgesi ve hafızası olarak ilk kulak vermemiz, gözlerimizi çevirmemiz gereken yer. Biz de Bakanlık olarak öyle yaptık ve bu bölgeye turizm ile kültür-sanat başlıklarında yapılanları, bundan sonra neler yapabileceğimizi masaya yatırdık." diye konuştu.

Bakan Ersoy, GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi'nin Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsadığını belirterek, bu bölgenin Türkiye'nin sahip olduğu turizm çeşitliliğini yansıttığını söyledi.

Bu şehirlerin taşıdığı potansiyel sayesinde bölgenin doğa, kültür, inanç, gastronomi turizmi ile eko ve termal turizm alanlarında geliştirilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şehirlerimiz, sahip oldukları kültür varlıkları ile de büyük değer taşımaktadır. Restorasyon, müze ve ören yeri uygulama çalışmaları kapsamında söz konusu şehirlerimizde bugüne kadar 130'dan fazla proje ve uygulama işi tamamlanmıştır. Bu 9 ilimizde 611 taşınmaz kültür varlığına 18 buçuk milyon liranın üzerinde proje ve uygulama yardımı yapılmış, çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları için ise yaklaşık 152 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Hasankeyf'ten Halfeti'ye, Midyat'tan Çermik kaplıcaları ve Eğil'e, Zeugma'dan Balıklıgöl ve Viranşehir'e, Göbeklitepe'den Nemrut'a… Sadece genel bir bakışla yorumlarsak bile insanlık medeniyetinin kökleri ve inancın manevi mirası bütün görkemi ve derinliği ile karşımızda duruyor. Bunlara sahip çıkmalı, korumalı ve en doğru şekilde ülkemizin ve insanlığın faydasına sunmalıyız. Bunu başarmak için bölgeye karşı bir farkındalık oluşturmak, barındırdığı zenginliğin bilinirliğini artırmak zorundayız. Bu noktada devreye Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız kısa adıyla TGA girmektedir."

Bakan Ersoy, Diyarbakır ve Mardin'i 10 farklı dilde içerik sundukları GoTürkiye platformunun rotasına eklediklerini Batman'ı ise yapılacak hazırlık çalışmasının ardından ekleyeceklerini söyledi.

Lezzet rotası kapsamında Gaziantep, Halfeti, Rum Kale, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Harran rotasını GoTürkiye'de paylaştıklarını belirten Ersoy, Kilis için de hazırlık çalışmaları yapıldığını dile getirdi.

Ersoy, Mardin-Midyat inanç rotasının da hazırlandığını, Mardin turizmi için de ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

- "Çok güzel Mezopotamya rotası oluşturdunuz"

Mezopotamya markasının çok önemli olduğuna inandığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye açısından bizim aslında turizmi 81 vilayete yayma çalışmamız var, burada ben ilk görevle geldiğimde belirtmiştim. Bunu hızlı şekilde değerlendiren bölge siz oldunuz. Önemli olan şehirleri rotalar halinde birleştirmek, burada biz 4-5'li rotalar planlarken siz 9 il birleştiniz çok güzel bir Mezopotamya destinasyonu bölgesi ve rotası oluşturdunuz. Bence Türkiye'nin dünyada çalıştığı bölgesel tanıtım operasyonu için ilk ve örnek bölge oldunuz. Gururla söylüyorum ve sizleri hepinizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bir inanmışlık, bir istek görüyorum, zaten bir inanmışlık olunca sonuca gidiyorsunuz. Bundan sonrasını yapmak bizim için çok kolay, en önemli şey bir bölgenin tanıtımında içerik tedariki bu içerik tedarikini siz en iyi şekilde oluşturup bizim önümüze veriyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Geliştirme Ajansı bu iyi hazırlanmış içeriği bundan sonrası başta tüm Türkiye’ye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmakla görevli. Bunu da en iyi şekilde sizler adına yapacak." şeklinde konuştu.

- "Bu topraklara yeni kimlik kazandıracağız"

Siirt Botan Vadisi Milli Parkı'ndaki paraşütçülük, rafting ve su sporlarını, spor ve macera rotalarına ekleyeceklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bölge ve şehirler bu denli zengin olunca yapılacakların, planlamaların ve projelerin listesi de uzuyor. İnşallah her bir ilde turizm yatırımlarını adım adım en doğru ve başarılı şekilde hayata geçirecek ve bu topraklara kültür-turizm noktasında yeni bir kimlik kazandıracağız. Bu hedeflere doğru ilerlerken, aynı ideal ve amaçlarla bir turizm ve markalaşma çalışmasının yapılıyor olmasının çok değerli olduğunu ve büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Eylem planından uygulama aşamasına, saha araştırmalarından dijital platformların kullanımına ve sağlanan güçlü iş birlikleri ile hayata geçirilen projelere kadar gösterilen hassasiyet ve titizliği tebrik ediyorum. Tarih bu topraklarda yazılmaya başladı, insan medeniyeti burada filizlenip kök saldı. Şimdi yarının tarihine yön verme, medeniyette yeni sayfalar açma vaktidir. İnşallah bu topraklar ve cennet vatanımız bir kez daha bunun merkezi, insanımız ise yine mimarı olacaktır. Buna duyduğum sarsılmaz inançla projenin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum."

Katkılarından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden Ersoy, markanın tanıtımına emek veren herkese ayrı ayrı kutladığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Ersoy ve Varank ile markanın paydaş kuruluşları hazırlanan ortak protokolü imzaladı.

