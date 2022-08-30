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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 5,6 azaldı

30.08.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 13,5 azalırken, LNG ithalatı yüzde 102 artış gösterdi - En fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 689,7 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 3 milyar 836 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 274,2 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 561,8 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 13,5 azalırken, LNG ithalatı yüzde 102 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 3 milyar 836 milyon metreküp oldu.

Haziranda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 689,7 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 855 milyon metreküple İran, 729,4 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 29,5 ve yüzde 1,4 azaldı. Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 39,6 artış gösterdi.

- Konutların gaz tüketiminde yüzde 3,7 artış

Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 21,2 azalarak 3 milyar 49 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 0,75 artışla 355,5 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 43,9 düşüşle 948,4 milyon metreküpe geriledi.

Haziranda konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 3,7 artarak 400,1 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

- Doğal gaz stok miktarı düştü

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 2 milyar 724,8 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stoğunun 2 milyon 430 milyon metreküple yüzde 89,2'si yer altı depolama tesislerinde, 294,5 bin metreküple yüzde 10,8'i LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 3 azalırken, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 189,4 arttı.

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