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Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı

08.02.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Samsun'da yapımı sürdürülen 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaat çalışmalarını inceledi.

Vali Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile OMÜ yerleşkesi içinde 12 blok halinde toplam 113 bin 186 metrekarelik alanda inşa edilen 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatında incelemede bulundu.

Dağlı, gazetecilere, yurt inşaatının yüzde 30'unun tamamlandığını söyledi.

Yapımı süren yurdun Bakanlığın aynı yerde bulunan en büyük yurdu olarak dikkati çektiğini vurgulayan Dağlı, "Türkiye'nin 4 bin kişi ile en büyük yurdu olacak. 8 blok öğrenci yurdu, 2 blok sosyal tesis, 2 blok teknik blok ve konferans salonlarından oluşuyor." dedi.

Yurdun lüks otel konseptinde yapıldığına işaret eden Dağlı, yurt odalarının 3 ve 4 kişilik ferah şekilde olacağını anlattı.

Yurdun 2 blokunun bu yıl eylülde hizmete gireceğini, diğer blokların ise ara tatil dönemine yetiştirileceğini dile getiren Dağlı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bu projeyi çok önemsiyor. Öğrencilerimizin bu yıl konaklaması için sorun yaşamadık. Gelecek yıllarda öğrenci sayımız daha da artacak. Bu bakımdan bu yurt, önemli bir eksikliği gidermiş olacak. İnşaat çok hızlı ilerliyor." ifadesini kullandı.

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