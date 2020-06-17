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Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Samsun'a yapılıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 17.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Atakum'a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden sonra ülkemizin ikinci en büyük olma özelliğini taşıyacak"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü temsilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin yapımı için protokol imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal arasında imzalandı.

Demir, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, Atakum ilçesindeki Türk-İş Eğitim Merkezi'nin 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphaneye dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Her yaştan insanın faydalanabileceği kütüphanenin 8 katlı, yaklaşık 30 bin metrekare kullanım alanına sahip olacağını aktaran Demir, "Her yaş grubunun yararlanacağı, doktora öğrencilerinden tutun da okul öncesi öğrencilerine kadar geniş bir kitleye hitap edecek kütüphanenin protokolünü imzaladık. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni kütüphanenin, kullanım alanı ve mimarisiyle Samsun'a önemli bir değer katacağının altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Atakum'a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden sonra ülkemizin ikinci en büyük olma özelliğini taşıyacak. Bakanlığımızın katkılarıyla inşa edeceğimiz kütüphanemiz, teknolojik altyapı desteğiyle de çağa uygun bir şekilde tamamlanacak. Kitap kafe, araştırma merkezi, sosyal mekanlar, zeka oyunları atölyeleri gibi birçok alan içinde yer alacak. Kütüphaneler bir ilin tarihine, kültürüne ve geçmişine de ışık tutan mekanlardır. O ilin prestijidir. Samsun'umuza yakışan bu bina 7 gün 24 saat açık olacak. Burada herkes kitap okumanın keyfini yaşayacak."

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