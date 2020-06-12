Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde hummalı buğday tohumu mesaisi

TİGEM Ceylanpınar İşletme Müdürü Bülent Öztürk, 1937 yılında kurulan işletmede hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapıldığını belirtti.

Bir yıllık emeğin meyvelerinin toplandığı hasat sürecinde alın terinin karşılık bulması için çalışmalar hassas bir şekilde yürütülüyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler yetiştiriliyor.

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde sertifikalı tohumda kullanılmak üzere üretilen buğdayın hasadı 160 biçerdöverle hummalı bir şekilde yürütülüyor.

Bitkisel üretimde daha çok hububat tohumculuğu üzerine üretim yaptıklarını dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"Toplam olarak 636 bin dönüm ekimimiz var. Bunun en çoğunu hububat oluşturuyor. 559 bin dönümde buğday yer alıyor. Ayrıca 47 bin dönümde kırmızı mercimek, 14 bin dönümde adi fiğ ve diğerlerinde de hayvanlarımız için kaba yem üretiyoruz. Toplam 13 buğday çeşidiyle çalışıyoruz. Bunun 8'i ekmeklik, 5'i de makarnalık. Bu buğdayların da yüzde 90'ını tohum olarak üretip çiftçimize, ihtiyaç olduğu zaman da yurt dışına ihraç ediyoruz."

Bülent Öztürk, işletmede arpa hasadının tamamlandığını, buğday hasadının ise 500 kişilik bir ekibin yoğun mesaisiyle devam ettiğini belirterek, "160 biçerdöverle 16 saat dur durak bilmeden hasat yapıyoruz, diğer taraftan 90 kamyon da bu mahsulümüzü harmanımıza taşıyarak silolarımıza doldurmaktadır. Bu mahsulleri tohuma çevirmek için selektörleme işi de başlamıştır." ifadesini kullandı.

- "210 bin ton hububat hasadı bekliyoruz"

İşletmenin Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak da hububat üretiminde bu yıl yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.