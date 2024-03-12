YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Türkiye’nin en eski Ramazan bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık

Türkiye’nin en eski Ramazan bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık

İHA İHA
12.03.2024 07:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehzadeler şehri Amasya’da 160 yıldır her Ramazan ayında kaleye çıkarak konser veren bando, Türkiye’nin en eski Ramazan bandosu olma özelliği taşıyor.

Türkiye’nin en eski Ramazan bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık

Ramazan ayı boyunca tarihi Harşena Kalesi’nde konser veren Amasya Belediye Bandosu, 160 yıllık köklü geleneği sürdürmenin gururunu yaşıyor. Üstü açık otobüsten çaldıkları şarkılar ve marşlarla kent merkezinden kaleye tırmanan bando takımı, gelen istek parçalara da konserde yer veriyor. Kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendiren bando, Ramazan ayına coşku ve renk katıyor.

“TÜRKİYE’DE TEKİZ”

Kültürel mirası devam ettirdikleri için gururlu olduklarını belirten Bando Şefi Hakan Dinçer, “20 yıldır bu bandodayım. Rakibimiz yok. Türkiye’de tekiz. 160 yıllık en eski Ramazan bandosuyuz” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU AŞILIYOR”

Öte yandan Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1864 yılında iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan Ramazan topu, bu Ramazan’da Belediye Başkanı Çelik tarafından ateşlendi. Elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bandoyla, vaktin dolduğunun ise top atışıyla duyurulduğunu anlatan Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, “Bandomuz Ramazan heyecanına coşku katıyor. Birlik ve beraberlik ruhunu aşılıyor” diye konuştu.

İlk iftar topunun ateşlendiği programda bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Amasya Valisi Yılmaz Doruk ise, “Ramazan ayının maddi, manevi manasına katkı sağlayan, güzelleştiren, coşku veren böyle gelenekleri yaşamaktan ben de ziyadesiyle mutluyum” şeklinde konuştu.

Ramazan’ın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi’ne çıkılan programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, belediye başkan adayları ve protokol üyeleri de katıldı.

“BU GELENEĞİMİZ YAŞATILSIN”

Bando şefini telefonla arayıp “Kilo kilo elmalar” adlı şarkıyı isteyen 68 yaşındaki Nurettin Karademir, çocukluğundan bu yana Ramazan aylarında bu bandonun eserlerini dinlediğini söyledi. Gülşen Özarı ise, “Bu geleneğimiz hiç bitmesin, tükenmesin, torunlarımız da görüp yaşatsın” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptıErzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı
Aydın'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinin mutfağında baygın halde bulunduAydın'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinin mutfağında baygın halde bulundu
Kars'ta AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandıKars'ta AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:51
İkindi
16:09
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Amasya Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Derman eczanesi
Merkez
Vural eczanesi
Merkez
Kiliç eczanesi
Goynucek
Hayat eczanesi
Gumushacikoy
Gülsah eczanesi
Merzifon
Balci eczanesi
Suluova
Ömür eczanesi
Hamamozu
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.