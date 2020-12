Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 2 Bursalı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı; TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen yarışma sonucunda, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Bursalı iki firmayı tebrik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi açıklandı. Webinar yöntemiyle gerçekleştirilen ödül törenine; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı`nın yanı sıra oda borsa başkanları katıldı. Ankara merkezli Gintek İnşaat AŞ’nin, yüzde 4357,5’lik oran ile en hızlı büyüyen şirket olarak ilk sırada yer aldığı listede, Bursa’dan geçtiğimiz yıl da listede yer alan Focus Kontrol Teknik Ölçüm Sistemleri Makine Otomotiv Endüstriyel Temizlik Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. 35’inci, Rasis Raf Sistemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. ise 57’nci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin 2016-2018 yılları arasındaki ciro artış hızının dikkate alındığını belirten Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Tüm şirketlerimiz, bu dönemde satış gelirlerini ortalama yüzde 511 oranında artırma başarısı gösterdiler. Yaklaşık 79,2 milyon TL ciro büyüklüğüne sahip olan şirketlerimizin nominal gelirlerindeki artış oranı ise Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışının tam 12 katıdır. Listede yer alan Bursalı şirketlerimizden Focus Kontrol Teknik Ölçüm Sistemleri Makine Otomotiv Endüstriyel Temizlik Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. iki yıllık dönemde yaklaşık yüzde 381 büyüme başarısı sergilerken, Rasis Raf Sistemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. ise yüzde 281.5’lik büyüme ile hem Bursa’mızın hem de ülkemizin gurur kaynağı oldu” diye konuştu.

Listeye giren Bursalı iki firmayı ayrıca tebrik eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ancak bu sayının yeterli olmadığını, ülke sanayisinin en önemli şehri olan Bursa’dan katma değer oluşturan, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çok daha fazla şirketin listede yer alması gerektiğini ifade etti. Türkiye 100 Ödül Töreni’nin, ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenlendiğini vurgulayan Özer Matlı, 31 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, ülke istihdamına da büyük katkı sağladığını söyledi.

Firmaların 2016-2018 yıllarını kapsayan iki yıllık dönemde istihdamlarını yüzde 86 artırdığına da dikkat çeken Başkan Matlı, “67 ülkeye ihracat yapma başarısı gösteren şirketlerimiz sergiledikleri üstün büyüme performansıyla, ülke ekonomisinin de adeta dinamosu konumunda. İnanıyorum ki yaşadığımız onca sıkıntı ve zorluğa rağmen hükümetimizin desteği ve sanayicimizin üstün çabasıyla, ihracatçı sayımızı her yıl artırarak ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.