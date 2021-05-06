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Türkiye’nin en itibarlı kargo markası bu yıl da Yurtiçi Kargo oldu

06.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en itibarlı kargo markası bu yıl da Yurtiçi Kargo oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İtibar Akademisi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin en itibarlı markaları belirlenirken, geçen yıl olduğu gibi kargo sektörünün en itibarlı markası yine Yurtiçi Kargo seçildi.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından "Türkiye Örneklemi" kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde 12 bin kişi ile görüşülerek tamamlanan araştırmada, yaklaşık 50 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı. Buna göre, kargo sektörünün en itibarlı markası geçen yıl olduğu gibi yine Yurtiçi Kargo oldu.

Araştırmada, katılımcılara herhangi bir marka ismi verilmeden yöneltilen tek açık uçlu soru olan "Türkiye’nin en itibarlı şirketi" sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu Yurtiçi Kargo yanıtını verdi. Araştırma ile ilgili İtibar Akademisi tarafından yapılan açıklamada, "İtibarlı görülme oranı en yüksek olan Yurtiçi Kargo sektörde itibar bakımından açık ara öndedir.“ ifadeleri kullanıldı.

Yurtiçi Kargo’yu sektörün en itibarlı markası tercih edenler, tercihlerine etki eden faktörlerin neler olduğu sorusuna, "yeniliklere, teknoloji ve tasarıma önem vermesi, finansal durumu ve ticari kapasitesinin yüksek olması, sektöründe öncü özellikleri taşıması, sektöründe lider konumda olması, herkesin çalışmak istediği bir kurum olması, köklü, sağlam bir kurum olması" yanıtlarını verdi.

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