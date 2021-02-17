Türkiye’nin en seçkin zincir marketleri bu ürünün peşinde

Gastronomi kenti Gaziantep’te, coğrafi işaret alan nar ekşisi doğallığı ve lezzeti ile zincir marketlerin radarına girdi.

Oğuzeli Belediyesi bünyesinde kurulan tesiste kadınlar tarafından üretilen nar ekşisi ‘Narelim’ markası ile ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alacak. Tesisin kurulması için ilk adımın 5 yıl önce atıldığını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, tesisin 2 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

“5 yıllık hayal 2 yıldır faaliyette”

İlçeye yapılmayanları yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Kılıç, “Bizim hikayemiz burada doğduğumuz, büyüdüğümüz her şeyimizi borçlu olduğumuz önce Cenab-ı Allah sonra bu memleket. Biz göreve geldikten sonra, buradalar da yapılmamışları yapmak için geldik çünkü biz vatandaşlarımıza öyle söz verdik. 5 yıldan bu yana üzerinde çalışıyorum ama faaliyete geçeli 2 yıl oldu. 2 yıldan beri biz bu atölyede bölgede yetişen tarımsal ürünlerin üretimini yapıyoruz” dedi.

“Üreticiye katma değer sağlayacak”

Oğuzeli’nde yetişen ürünlerin markalaşması ve üreticiye katma değer sağlaması için kurulduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Oğuzeli’nde yetişen yöresel ürünlerimizin, markalaştırılarak pakete girmesi ve vatandaşın cebine giren paranın bu şekilde arttırılması amacıyla kurulmuş olan bir atölye. Oğuzeli Hanımelleri büyük başlık olarak ismi buranın, bunun altında nar atölyemiz var ve burada nar tesisi, kurutmalık tesisi olmak üzere tarhanamızdan, pul biberimizden, kurutmalığımızdan, kuru sebze ve meyve üretilmesinden tutunda nar ekşisine kadar birçok işlevi gören bir atölye burası. Burada işi görenlerin çoğu hanım kardeşlerimiz, onların eliyle tarımsal ürünlerimizi endüstrileştirerekten daha değerli gelmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.