YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Türkiye'nin farklı illerinden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor

Türkiye'nin farklı illerinden balıkçılar Samsun'daki mezatta buluşuyor

24.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de avlanan tonlarca balık, kasalarla Türkiye'nin en büyük balık halleri arasında bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ne getirilip açık artırma usulüyle satılıyor - Başka illerden gelen balıkçılar, halde gece geç saatlerde düzenlenen mezada katılarak tezgahları için balık satın alıp kentlerine dönüyor

MUSTAFA ÇAVUŞ / VEYSEL ALTUN - Türkiye'nin önemli balık halleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ne farklı kentlerden gelen balıkçılar, gece geç saatlerde düzenlenen mezada katılarak tezgahları için balık satın alıyor.

Karadeniz'de avlanan tonlarca balık, kasalarla Türkiye'nin en büyük balık hallerinden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ne getirilip açık artırmaya usulüyle satışı çıkarılıyor.

Saat 03.00'te açılan balık halinde tonlarca balık 1-2 saatte satılarak, kamyonlarla Türkiye'nin farklı illerine götürülüyor.

Diyarbakır'dan gelen balıkçı Erol Erol, AA muhabirine, her hafta 2-3 gün balık almak için Samsun'a geldiği söyledi.

Türkiye'nin her yerinden Samsun Balık Hali'ne balıkçı geldiğini belirten Erol, "Balık durumuna göre daha çok hamsi ve istavrit için Samsun'a geliyoruz. Güzel bir sezon yaşadık ama balık sezonu yavaş yavaş azalıyor. Bugün istavrit alacaktık, kamyonumuz dolmadı. Biz de 'Yarın da bekleyelim' dedik. İstediğimiz miktarda balık alıp Diyarbakır'a gideceğiz." dedi.

Ünye'den gelen dede mesleği balıkçılığı 40 yıldır yapan Ömer Bozkurt da haftada 3-4 gün Samsun'a geldiğini dile getirerek, "O gün hangi balık varsa alıp tezgahımıza götürüyoruz. Bugün istavrit ile tirsi aldık. Burası Karadeniz'in en büyük balık hali, Türkiye'nin her yerinden buraya geliyor balıkçılar. Balıkları tezgahlarına götürüyorlar." diye konuştu.

İskenderun'dan gelen balıkçı Ramazan İşler ise devamlı Samsun'a gelip sezon balıklarından aldıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi Kocaeli'de toprağa verildiTeknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyorSenegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor

Samsun Namaz Vakitleri 24 Şubat Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:53
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Perşembe

Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Canik
Sezin Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Bu yöntemi daha önce denemediniz! Sonuçları inanılmaz

Bu yöntemi daha önce denemediniz! Sonuçları inanılmaz

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.