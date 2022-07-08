YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

08.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin 2021/2022 fındık ihraç sezonunun 10 aylık dönemindeki dış satımının yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2021'de başlayan ve 31 Ağustos 2022'de sona erecek 2021/2022 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde Türkiye'den 306 bin 653 ton ürün yurt dışına gönderilerek, karşılığında 1 milyar 810 milyon 72 bin 668 dolar girdi sağlandı.

Sezonun 10 ayında gerçekleşen fındık ihracatında önceki sezona göre miktarda yüzde 22, gelirde de yüzde 3 artış yaşandı. 127 ülkeye gerçekleştirilen ihracattan en büyük payı ise geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa ülkeleri aldı.

Aynı dönem içinde Trabzon'dan 103 bin 77 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 562 milyon 223 bin 962 dolar gelir elde edildi.

Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında miktarda yüzde 20 artış, değer tutarda ise yüzde 9 düşüş yaşandı. Sezonun 10 ayında fındık ihracatının üçte birine tekabül eden yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi, böylece il fındık ihracatındaki birinciliğini sürdürdü.

Belirtilen dönemde Trabzon'dan 61 ülkeye fındık ihraç edildi. En çok ihracat yapılan ülkeler İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, ihraç sezonunun bitimine 2 ay kaldığını anımsatarak, sezonun artışla kapanacağından ümitli olduklarını, hem miktar hem de değer olarak hedeflenen rakamlara ulaşılacağını belirtti.

Cirav, tüm dünya pazarlarında olduğu gibi Türkiye'de de maliyet baskısı ve bunun sonucunda oluşan yüksek enflasyon baskısı altında zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek, bu daralma ortamında dahi fındık ihracatının çok önemli bir başarı gösterdiğini vurguladı.

Süreç dolayısıyla ihracatçı firmaların ve üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken Cirav, üreticinin yüksek maliyetler nedeniyle üretim ve hasat aşamalarında, ürünü değere dönüştüren ihracatçı kesiminin de hem üretim maliyetleri hem de finansman imkanlarına erişim aşamalarında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da "İnsan Hakları Boyutuyla 15 Temmuz" konulu panel ve sergi düzenlendiTrabzon'da "İnsan Hakları Boyutuyla 15 Temmuz" konulu panel ve sergi düzenlendi
Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybettiTrabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulunduManisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
02:53
Sabah
04:50
Öğle
12:31
İkindi
16:30
Akşam
20:03
Yatsı
21:51

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Koza Eczanesi
Akcaabat
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Kübra Eczanesi
Arsin
Erenler Eczanesi
Besikduzu
Çağlar Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.