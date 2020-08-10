Türkiye'nin gemi ve yat ihracatı temmuzda yüzde 60'a yakın arttı

CEM ŞAN - Gemi ve yat sektörü, temmuz ayı dış satımında yüzde 59,5 artarak 141 milyon dolara ulaşan rakamla "geçen ay ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, sektörün ocak-temmuz ayındaki dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,70 yükselişle 641 milyon 907 bin dolara çıktı.

Geçen ayki ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,5 artışla 141 milyon 332 bin doları bulan gemi ve yat sektörü, temmuz ayındaki ihracat performansıyla "ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör" oldu.

- Norveç'e temmuzda 52 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı

Ülkeler bazında rakamlara bakıldığında gemi ve yat sektörünün ihracatının 3'te birinden fazlası ana pazar Norveç'e yapıldı. Söz konusu ülkeye temmuzda gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 580 artarak 52 milyon 414 bin dolara yükseldi.

Norveç'e bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan dış satım ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,15 yükselişle 174 milyon 814 bin dolara çıktı.