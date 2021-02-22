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Türkiye’nin gıda devleri Dubai’de

22.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinden 167, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 26 markanın Dubai Gulfood 2021’e katıldığını belirten TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya dünya gıda fuarları arasında amiral gemisi olarak gördükleri Dubai Gulfood 2021’in sektör ihracatı için büyük önem taşıdığını ifade etti.Dünya gıda devlerinin her yıl merakla beklediği Dubai Gulfood 2021 kapılarını açtı.

Türkiye genelinden 167, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 26 markanın Dubai Gulfood 2021’e katıldığını belirten TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya dünya gıda fuarları arasında amiral gemisi olarak gördükleri Dubai Gulfood 2021’in sektör ihracatı için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Dünya gıda devlerinin her yıl merakla beklediği Dubai Gulfood 2021 kapılarını açtı. Dünyanın bir çok ülkesinden binlerce firmanın katıldığı ve yeniliklerin tanıtıldığı fuar 21-25 Şubat 2021 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünya genelinde birçok gıda firmasının katıldığı fuara bu yıl Türkiye genelinden 167, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 26 gıda firmasının katıldığını ifade eden TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya her şeye rağmen firmaların risk alarak ürünlerini en iyi koşullarda dünya pazarlarına sunmak için var güçleriyle çalıştığını dile getirdi.
"Dubai Golfood fuarların amiral gemisidir"
Hububat bakliyat sektörü için uluslararası fuarların büyük önem taşıdığını da vurgulayan Altunkaya, “Dubai Golfood 2021 diğer gıda fuarlarının da amiral gemisidir. Ortadoğu’nun merkezinde açılan ve dünya genelindeki alıcılarla satıcıları buluşturan bu fuar sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Gerek ülkemizden gerekse bölgemizden bir çok global markamız da fuara katılarak yenilikçi ürünlerini dünya pazarlarına sunmak için olağan üstü gayret sarf ediyor. Fuara katılan üretici ve ihracatçılarımız bir birinden muhteşem stantlarıyla da ülkemizi gururla temsil ediyor. 2020 yılında ülkemizden toplam 7,3 milyar dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirdik. 2021’de bu rakamın da üzerine çıkmak istiyoruz. Bunun için tanıtımla ilgili her türlü faaliyetin içerisinde olacak, yeni pazarlarda daha etkin roller alırken mevcut pazarlarımızdaki pazar payımızı da arttırmayı planlıyoruz. Fuarın başarılı geçmesini diliyor, ülkemize ve ülke ekonomimize büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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