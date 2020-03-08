Türkiye'nin girişimci kadınları Şanlıurfa'da bir araya geldi

"2009'da, kadın girişimcilerin oranı yüzde 5 etmiyordu, toplam kadın girişimci sayımız 77 bindi. 2019 itibarıyla kadın girişimci sayımız 142 bini, oranı da yüzde 10'u geçti. Erkek girişimci sayısı 10 sene önce 1 milyon 130 bindi, şimdiyse 1 milyon 120 bin. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı."

Hisarcıklıoğlu, kadınların iş gücüne katılma oranının son 10 yılda erkeklere göre 4 kat fazla arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Türkiye'deki 1,5 milyon işletmenin 15 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, kadınların elinin değmediği ekonomilerin büyüyemeyeceğini, bu vizyonla 81 ilde kadın girişimci kurullarını kurduklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamalı." dedi.

Girişimciliğin geleceğinin kadınların elinde olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, daha zengin bir ülke olabilmek için daha fazla kadın girişimci çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

- "Kadınlar iş hayatında aktif olunca siyasi alanda da ilerledi"

Hisarcıklıoğlu, 7 bini aşan kadın girişimci üyesiyle Kadın Girişimciler Kurulunun en büyük kadın meslek örgütü haline geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Oda ve borsalarda kadın yönetim kurulu başkanı veya meclis başkanı sayısı 9'a yükseldi. Yönetim kurulu üyesi sayısı 48 oldu. Kadın meclis üyesi sayısı 10 sene önce 93 iken 2018'de 235'e çıktı. Meslek komitelerindeki kadın üye sayısı 800'ü buldu. Kadın girişimci kurullarımızdan milletvekillerimiz çıktı. Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. Kadınlar iş hayatında aktif olunca, sosyal ve siyasi alanda da ilerlediler. Kadın milletvekili oranı 2007'de yüzde 9 iken bu oran şimdi yüzde 17'ye çıktı."

Son 10 yılda büyük bir sıçrama gerçekleştirildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10'a girmek için istişare ve ortak akılla projeler ve hizmetler üretilmesi gerektiğini anlattı.